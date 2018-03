Montilivi bullirà per portar el seu Girona cap a Europa

Gairebé un mes després de la visita del Deportivo a Montilivi, el futbol torna aquest migdia a l'estadi amb el partit que enfrontarà El Girona contra el Llevant i que obrirà la 30a jornada a la Lliga Santander (13.00). Enrere queden dues setmanes sense competició per als compromisos de seleccions i la històrica visita al Santiago Bernabéu, així que de ben segur l'afició blanc i vermella tindrà moltes ganes de tornar a veure l'equip a casa, on ha encadenat sis triomfs consecutius. Només el Sevilla i el Barcelona han estat capaços d'aconseguir-ho aquesta temporada. A més els de Pablo Machín no han rebut cap gol i també s'han destapat en la faceta golejadora marcant tretze gols.

Amb aquest escenari, la simple possibilitat de guanyar a Montilivi s'ha convertit en un repte majúscul per a qualsevol rival i més encara per a un que com el Llevant arriba jugant-se la permanència. Els valencians són dissetens a la classificació, amb sis punts de marge respecte al descens, un avantatge que han obtingut gràcies als dos triomfs seguits que de la mà de Paco López han canviat la mala dinàmica que els va dur a una situació molt delicada. Cal recordar també que el Llevant és dels pocs equips que sap què és guanyar a Montilivi aquest curs, tot i que va ser en els 1/16 de final de Copa del Rei (0-2) en una eliminatòria que es va resoldre a favor dels granota.

Fins ara, els tres enfrontaments entre Girona i Llevant s'han resolt amb una victòria per cada bàndol i un empat. Avui tots dos buscaran tres punts vitals per complir els seus objectius, que en el cas dels locals, ja se sap, és continuar lluitant per les places europees. En aquest sentit, els gironins podrien acabar la jornada sisens si, a més de guanyar, el Sevilla perd amb el Barcelona aquest vespre, sense pedre de vista tampoc l'enfrontament entre Getafe i Betis, ara mateix rivals directes en aquesta missió.

Més enllà d'especulacions, el Girona només està concentrat a tirar endavant el seu partit, i per fer-ho el tècnic no podrà comptar amb el sancionat Mojica ni el lesionat Carles Planas, alhora que continua el dubte de saber si Bounou estarà en bones condicions per defensar la porteria. El porter no va anar amb la selecció marroquina, però des des de dijous que s'entrena amb el grup i ahir Machín va deixar entreveure que jugarà. Olunga ha tornat dels dos amistosos amb Kènia amb molèsties i està descartat. La resta deixarà pocs canvis, i s'espera que Machín segueixi apostant pel mateix onze inicial, però aquest cop amb Aday en el carril esquerre.



Les baixes del Llevant



Enfront, l'UD Llevant també haurà de buscar solucions sobretot en defensa per les absències de Toño i Luna, a més del davanter Rochina, mentre que la principal novetat en la convocatòria és el retorn de Postigo després d'un mes lesionat. Entre els dubtes està saber qui serà l'acompanyant de Roger Martí a l'atac. El davanter valencià ja ha deixat enrere el calvari de la lesió que el va allunyar dels terrenys de joc durant sis mesos per un trencament de lligaments creuats i n'ha fet prou amb només nou jornades per convertir-se, juntament amb Morales i Ivi López, en la gran referència ofensiva del seu equip. Ha fet dos gols, l'últim va donar la victòria amb l'Eibar (2-1).

Els candidats són Boateng i Pazzini. Al marge de la motivació pels efectes que tingui un possible triomf pel que fa a la classificació, els de Paco López també tenen al seu abast sumar tres victòries seguides a la Lliga, fet que no passa des de la temporada 2012, en què van acabar jugant a Europa. Aquesta temporada el Llevant només ha guanyar al camp de Las Palmas, però sí ha estat capaç d'empatar al Santiago Bernabéu i al Sánchez Pijuán. En cas de derrota, el mal podria ser menor, ja que els seus immediats perseguidors, Las Palmas i Deportivo, tenen dos compromisos molt complicats contra Reial Madrid i Atlètic de Madrid. A aquestes alçades de Lliga, tot s'ha de tenir en compte.



Machín acapararà les mirades



Un altre dels atractius del partit serà veure com rep Montilivi Pablo Machín, el seu ídol. Després de tot el que s'ha estat parlant als darrers dies envers la seva possible sortida o renovació, coincidint amb l'aturada de la competició, l'estadi es retrobarà avui amb el tècnic en una jornada en què s'espera una bona entrada de públic, en què segur els seguidors intentaran mostrar l'estimació que senten pel sorià i mirar de convèncer-lo, si és que cal, perquè es quedi molt temps a Girona. En l'últim partit a casa ja es va poder veure una mostra d'aquest vincle amb l'afició coindicint amb el quart aniversari del tècnic al club, amb una pancarta gegant que la Penya Pablo Machine i Jovent Gironí van desplegar al Gol Sud de l'estadi.