«No entenc el rebombori per dir que les ofertes irrebutjables s'han de valorar»

Pablo Machín va parlar ahir per primer cop en públic després que la setmana passada unes declaracions seves a Sòria, on el tècnic del Girona presentava un campus, varen donar peu que s'interpretés que obria la porta a deixar el club de Montilivi a final de temporada. «Per moltes voltes que hi dono no entenc el rebombori que s'ha creat per una frase que vaig dir a casa meva, a Sòria, i en un ambient relaxat però que tots vosaltres rubricaríeu. Només vaig dir que si m'arribava una oferta irrebutjable l'hauria de valorar bé, com ho faria qualsevol altre en el meu lloc», va dir ahir Machín, que no ha acabat d'estar còmode veient-se en el centre de totes les anàlisis en una setmana on no hi havia Lliga.

«Estic centrat en el partit contra el Llevant i a lluitar fins al final de Lliga per entrar a Europa, no vull que cap altre tema personal, en aquest cas un de meu, passi per sobre dels objectius de l'equip», va assegurar ahir Machín, que creu que «en els anys que he estat aquí he donat incomptables mostres del meu compromís i això s'ha de valorar». El tècnic sorià del Girona vol que es parli més de les opcions de l'equip d'anar a Europa que no pas del seu futur. «Si seguim així tindrem opcions d'anar a l'Europa League, però hem de seguir sense mirar més enllà del partit contra el Llevant. Només sé que si guanyem el Llevant estarem més a prop. Segur que si guanyem tots els partits que queden ens classificarem», va desgranar ahir un Machín que li agradaria que els moviments i converses sobre la seva situació contractual es portessin amb discreció. Ahir, fins i tot, el tècnic va evitar confirmar que ja hi ha hagut reunions entre les dues parts per parlar d'una possible millora i ampliació del contracte del tècnic.

Això que Pablo Machín defineix com a rebombori va començar en la presentació del seu campus a Sòria, on el tècnic va insinuar que a banda de guanyar, en el futbol «hi som per guanyar-nos bé la vida», i que «si arriba una bona oportunitat que sigui irrebutjable, l'hauré de valorar». Aquell dia l'entrenador sorià va afegir que «sempre creia que el millor lloc on podia estar jo i la meva família era Girona». El problema seria més esportiu, perquè, segons va dir Machín en aquella presentació a Sòria, el tècnic no veuria clar que quedant-se a Montilivi pogués millorar el que s'està aconseguint aquesta temporada: «Sempre hi havia marge de millora però ara ho estem fent tan sumament bé que quina és la millora d'un setè lloc per a un equip com el Girona?».