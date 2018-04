Frenada inesperada

Hauria estat molt bonic allargar la sèrie de victòries consecutives a Montilivi a 7; hauria estat rodó que el primer gol d´un gironí com Àlex Granell a Primera Divisió amb l´equip hagués acabat amb un nou triomf a l´estadi que multipliqués les opcions d´entrar a l´Europa League... Tanmateix, ahir el Girona no va tenir l´efectivitat d´altres dies i, en un partit molt obert, va veure com la victòria se li resistia en el retorn a la competició després de l´aturada pels compromisos de seleccions. Segurament tot hauria canviat si Stuani no hagués perdonat una claríssima ocasió ben bé després de l´1-0 (m.55). Més tous que de costum en defensa, fins i tot, el Llevant podria haver fet més mal si els seus davanters haguessin tingut la punteria més afinada. L´empat final, per això, va ser donat per bo per la plantilla i el tècnic perquè permet continuar sumant i mantenir ben viu el somni de jugar a Europa.

Malgrat les molèsties musculars que arrossegava, finalment Machín va optar per mantenir Bounou sota pals. L'entrada d'Aday pel sancionat Mojica va ser l'únic canvi, doncs, respecte de l'equip que havia perdut al Bernabéu. En joc hi havia tres bons punts per continuar en la lluita pels llocs d'Europa League. No ho posaria fàcil un Llevant més tranquil pel que fa a la classificació després de dues victòries consecutives amb Paco López a la banqueta. El Girona va començar com és habitual, amb un ritme elevadíssim i amb Portu i Maffeo generant molt de perill per la dreta i amb Aday intentant-ho amb un xut llunyà que Oier va desviar a córner amb dificultats. L'equip era reconeixible. Els carrilers pujaven i Portu apareixia entre línies. Faltava només que algú pogués connectar i fer arribar pilotes al pitxitxi blanc-i-vermell, Stuani.

Malgrat el domini local, el Llevant no renunciava a l'atac i en un parell de fuetades va estar a punt d'obrir el marcador. Ho va evitar Bounou, molt segur, sortint a peus de Boateng i aturant un llançament ras de Roger Martí. Els gironins es farien de nou amb el control del partit i s'acostarien encara més al gol amb un cop de cap de Bernardo que va anar fora per molt poc i una falta d'Aday que entre el porter i el pal van evitar que entrés. Abans de la mitja part, seria Boateng qui també remataria al pal en l´ocasió més clara dels primers quaranta-cinc minuts.

El Girona se n´havia anat als vestidors amb un ensurt i en va sortir amb dos esglais només començar. I és que en els cinc primers minuts de la represa, el Llevant va tornar a fregar el gol en un parell de rematades de Lerma i Boateng que van sortir fora fregant el pal. Els de Machín patien però en el millor moment va aparèixer, la famosa i tan esperada esquerra d´en Granell per calmar la situació i avançar el Girona amb un cacau marca de la casa. El migcampista, a més a més, s´estrenava i es convertia en el primer gironí que marca un gol amb el Girona a Primera Divisió.

El golàs de Granell havia encarat el partit però calia rematar-lo. A punt va estar de fer-ho Stuani amb una rematada que, estranyament, va sortir a l´esquerra de la porteria d´Oier. L´errada de l´uruguaià la recordarien els aficionats gironins quan, un quart després del gol de Granell, en un ràpid contracop Morales va recollir una pilota a l´esquena dels centrals, va driblar amb molta qualitat Bounou i va empatar el partit. Es posava fi a l´extraordinària ratxa d´imbatibilitat a Montilivi i, el que era pitjor de tot, el Girona acusava el fet d´haver encaixat el gol.

L´equip va passar per uns minuts de descontrol en què el Llevant va poder furgar en la ferida entrant amb molta facilitat pel carril del mig. Després de tantes jornades acostumats a jugar amb el marcador a favor, el Girona es trobava incòmode veient com el Llevant es feia un tip d´enviar pilotes a l´esquena dels centrals. Machín havia fet entrar el Choco Lozano després de l´empat però veient com el Llevant arribava amb perill al cap d´uns minuts va introduir Timor al camp per evitar riscos. I és que ja se sap, si no es pot guanyar, com a mínim no perdre. I aquí, el Girona va fer bé la feina. Amb el partit un pèl trencat, va saber-lo cosir de nou per no patir als minuts finals. A més a més, fins i tot Stuani va tenir un cop de cap clar a la frontal de la petita per deixar els tres punts a Montilivi en el darrer minut del partit. Hauria estat massa bonic. Finalment però, el futbol va ser just amb un bon Llevant i el Girona es va haver de conformar amb només un punt.