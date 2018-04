L'estadi registra la quarta millor entrada de la temporada

En un partit en dissabte al migdia i amb amenaça de pluja, que tot i haver-hi perill d'aigua durant molta estona va respectar l'horari del matx i va caure ja amb tots dos equips als vestidors, Montilivi va veure com les grades s'omplien per registrar la quarta millor entrada de la temporada. Només els partits contra els grans (Barça, Reial Madrid i Atlètic de Madrid) van registrar entrades més importants que ahir amb el Llevant.

El club va penjar el cartell de «no hi ha entrades» divendres passat, evidenciant la bona resposta de l'afició. L'horari del duel i el rival segurament no convidaven que l'afició respongués a la cita a gran escala, però la il·lusió i ambició que mostren els jugadors sobre el terreny de joc es va veure també a la graderia. Un total d'11.391 persones van ser a Montilivi per veure l'empat contra el conjunt granota i empenyent l'equip en els moments més complicats que van passar. Els més de 13.000 que van assistir en els duels contra Barça i Madrid i els 11.500 del dia de l'Atlètic només deixen enrere l'entrada d'ahir.

A la llotja de Montilivi tampoc es van voler perdre el partit els CEO del City Football Group i del Girona Football Group i màxims accionistes del Girona, Ferran Soriano i Pere Guardiola. També hi havia un dels noms propis gironins en el món de l'esport, com ho és Maverick Viñales. El pilot rosinc, que va disputar el primer gran premi del campionat de Moto GP ara fa dues setmanes, va ser a l'estadi per seguir les evolucions del matx i va rebre, de les mans del president del Girona, Delfí Geli, una samarreta amb motiu de la seva visita. Una altra personalitat del món de l'esport que també va rebre un uniforme oficial blanc-i-vermell va ser el tennista barceloní Albert Ramos. Tots dos van penjar les respectives instantànies als seus perfils de les xarxes socials.



Incidents amb llaços i estelades

A l'hora d'entrar per un dels accessos de l'estadi, un dels 106 guardes de seguretat privats del Girona, tal com va explicar el club un cop finalitzat l'enfrontament arran les denúncies de diferents socis i seguidors, va posar problemes a alguns aficionats en impedir-los que entressin a Montilivi amb llaços grocs o estelades. El cas va córrer per les xarxes socials i el club va informar que es tracta d'un cas aïllat, solucionat i que va afectar poca gent.