Machín: «Europa no és més lluny, si continuem així serà igual d'accessible»

L'empat contra el Llevant va evitar que el Girona aconseguís quelcom que no havia aconseguit cap equip aquesta temporada, guanyar set partits consecutius a casa i seguir ferm en el seu camí cap a Europa. El Llevant, que va fer «el millor partit que li he vist aquesta temporada», segons Pablo Machín, va complicar molt les coses als gironins que, segons el sorià, van sumar un punt que «és bo perquè tot el que sigui sumar és meritori per a nosaltres».

El Llevant va ser capaç de posar contra les cordes el Girona a Montilivi, encara que sense posar-ho com a excusa, Machín va atribuir el cansament mostrat per l'equip a l'aturada de compromisos internacionals. «No estem acostumats a tenir set jugadors viatjant amb les seves seleccions. Olunga va tornar lesionat i avui ens hauria ajudat, Stuani va anar fins a la Xina i Maffeo, per exemple, va jugar entre setmana», va recalcar el tècnic del Girona, que no va treure mèrit al bon partit del rival. «Hem tingut al davant un molt bon equip, segurament un dels millors que ha passat per l'estadi. Ens han generat molts dubtes, han tingut personalitat, confiança i es troben en un gran moment de forma», va dir.

En aquest sentit, Pablo Machín va valorar el partit i l'empat en dues visions, en clau local i visitant. «Si pensem en nosaltres podem dir que hem fet coses malament i al revés, que ells ho han fet molt bé. Sabíem que constantment ens buscarien l'esquena i hem estat valents, sense tirar-nos enrere, encara que hem assumit riscos com en la jugada del seu gol», va recalcar.