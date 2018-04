Punt i final a la bona inèrcia a Montilivi

Tard o d'hora havia de passar. Montilivi s'havia acostumat al bon caviar, amb resultats impensables per a un debutant a Primera, que havien catapultat l'equip a la part alta de la classificació tot situant-lo en una situació privilegiada, en la lluita per Europa. L'escenari i les opciones segueixen intactes, però l'estadi, amb l'1-1 d'ahir, ha vist truncada la seva excel·lent inèrcia, que anava a tota màquina aquest 2018. Eren 6 les victòries consecutives i també mitja dotzena, els partits que el Girona feia que no encaixava un gol a casa. Un xiclet que s'ha anat estirant amb el pas del temps, i que es trencava ahir. D'aquesta manera, el blanc-i-vermell no s'ha pogut convertir en l'únic conjunt de Primera d'aquest any a enllaçar fins a set triomfs seguits (superant així Barça i Sevilla); ni tampoc arribarà als 8 de la temporada passada a la Segona Divisió A.

La part positiva és que la imbatibilitat, com a local, continua. Des del 4 de desembre, que el Girona no perd a casa. O el que és el mateix: 118 dies sense conèixer la derrota. Va ser l'Alabès el darrer rival a emportar-se'n els tres punts, amb un dolorós 2-3. Des d'aquell dia, havien caigut de manera consecutiva el Getafe (1-0), Las Palmas (6-0), Athletic (2-0), Leganés (3-0), Celta (1-0) i Deportivo (2-0); ahir, a la setena, no hi va anar la vençuda i se signaven taules amb el Llevant (1-1). Són, per tant, 6 victòries i un empat consecutiu, en més de tres mesos seguits (gairebé quatre) puntuant. Una barbaritat.

No va ser l'única ratxa que es trencava. També, Bounou va veure com la seva marca d'imbatibilitat posava el punt i final. El gol de Morales, al minut 68, deixava aquesta ratxa en 608 minuts. La segona millor dels últims temps a l'estadi. La millor marca la manté el balear David Vega, que es va estar els últims 8 partits de Lliga de l'any 1973 a la Tercera Divisió sense rebre un sol gol: Ontinyent (2-0), Menorca (3-0), Lleida (3-0), Júpiter (2-0), Vinarós (1-0), Olímpic de Xàtiva (0-0), Ciutadella (1-0) i Calella (0-0). Se li va preguntar sobre tot això a Pablo Machín, que tampoc va voler veure-ho pel costat negatiu. Al contrari. «Aquest punt tan sofert ens ha de fer valorar tot el que hem aconseguit fins ara. Semblava massa fàcil portar sis partits guanyant amb solvència i amb la porteria a zero. Ha quedat clar que a Primera hi ha poca diferència entre tots els equips. Igualment, la nostra temporada és magnífica».