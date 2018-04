La sisena plaça Una posició que fins ara es resisteix al conjunt blanc-i-vermell

El Girona ha viscut ja les seves primeres 30 jornades a la màxima categoria i fins ara, encara no sap el que és enfilar-se fins la sisena posició. Un lloc a la classificació en el qual no s'ha instal·lat. Com a molt, l'equip ha estat setè en cinc ocasions. Podrien ser sis, sempre que el Betis no aconsegueixi guanyar demà al camp del Getafe, fet que enviaria els de Pablo Machín a la vuitena plaça a la taula. Queda ja ben lluny aquella època en què els gironins tenien el descens a tocar. Per baix, tot i no tastar el descens, es va arribar al dissetè lloc un parell de cops (a les jornades 6 i 8).