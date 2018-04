Un equip que s'acostuma a colpejar el primer

Volia Pablo Machín, com havia passat a Segona A, un Girona valent i competitiu també a Primera i això és el que ha aconseguit. Si l'equip s'ha plantat al tram final de la temporada amb les opcions intactes de lluitar per Europa ha estat, entre d'altres coses, perquè no s'ha arronsat sigui quin sigui el rival. Mai ha especulat, ha estat fidel a la seva filosofia de joc i en comptes d'estar-se per romanços, sempre ha estat decidit i ha anat de cara a barraca. I jugant així, la majoria dels resultats han acompanyat, com ho expliquen els 44 punts que apareixen al caseller després de 30 jornades. Mostra d'aquesta actitud marcada per l'ambició l'explica la següent dada, la que parla del Girona com un conjunt que ha fet seva la rutina de posar-se per davant al marcador en la majoria dels partits que ha disputat. Una tònica que s'ha accentuat, i de quina manera, en aquesta segona volta. Va passar l'últim dissabte, amb el Llevant. Una història que s'ha anat repetint una i altra vegada al llarg d'aquesta Lliga.

Són 30 els partits que fins ara han disputat els blanc-i-vermells a Primera. De tots ells, només dos han acabat sense gols: als camps del Leganés (0-0) i Màlaga (0-0). Dos marcadors que, per tant, surten de l'equació. D'aquesta manera, i comptant les 28 jornades en què hi ha hagut gols amb els gironins com a protagonistes, en 17 ocasions l'equip català ha estat el que primer ha marcat. Això vol dir un 61 per cent, més de la meitat. La mitjana es dispara per complet si s'escurça el termini i s'agafen només els partits de la segona volta. Des del dia del Wanda Metropolitano fins l'actualitat. Són 11 els partits jugats en aquest segon tram de calendari. Doncs bé, en 8 (un 73 per cent) el primer conjunt que ha vist porteria ha estat el de Pablo Machín. Ho ha fet a Barcelona (6-1) i Vila-real (0-2), com també a casa amb el Las Palmas (6-0), Athletic (2-0), Leganés (3-0), Celta (1-0), Deportivo (2-0) i Llevant (1-1). Partits als que se'ls ha de sumar els de la primera volta: Atlètic (2-2), Màlaga (1-0), Deportivo (1-2), Llevant (1-2), Betis (2-2), Alabès (2-3), Espanyol (0-1), Getafe (1-0) i València (2-1).

I què passa quan el Girona marca primer? Doncs que gairebé sempre el marcador l'acompanya. D'aquests 17 partits, un total d'11 han acabat amb una victòria per als blanc-i-vermells i 3, en empat. Els 3 restants, però, no han finalitzat amb cap punt a la butxaca. Ha passat a València (2-1), al Camp Nou (6-1) i també a casa amb l'Alabès (2-3).

Per acabar, una última dada. Li és indiferent a l'equip avançar-se com a local o fer-ho a fora. S'ha posat per davant 10 cops a Montilivi, però també ho ha fet 7 cops a domicili, demostrant que és un visitant d'allò més perillós.



Recuperació i descans

Un dia després d'empatar amb el Llevant i de veure truncada la ratxa de victòries a l'estadi, l'equip es va exercitar al mateix Montilivi, en una suau sessió de recuperació per als titulars, i un xic més exigent per a la resta. La plantilla gaudirà avui d'un dia de descans i no tornarà a l'activitat fins demà, per començar a preparar el següent compromís de Lliga, aquest diumenge a l'estadi d'Anoeta, contra la Reial Societat.