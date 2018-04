El Betis arriba a Europa en derrotar el Getafe i deixa el Girona al vuitè lloc

El Betis va assaltar el Coliseum Alfonso Pérez derrotant el Getafe (0-1) gràcies al solitari gol de Sergio León a només dos minuts per al final, que, unit a la bona actuació d'Antonio Adán, penal aturat inclòs, va significar l'assalt de l'equip verd-i-blanc al sisè lloc, que dona accés a llocs europeus, fent baixar el Girona al vuitè.

El davanter cordovès i el porter madrileny van salvar l'equip en un mal partit dels bètics. El primer, als compassos finals, es va encarregar que els visitants donessin un cop a sobre de la taula i «fessin fora» el seu etern rival, el Sevilla, de la sisena plaça, encara que el gran protagonista va ser Antonio Adán, que va aturar un penal a Francisco Portillo i el seu posterior xut després del rebuig de manera brillant.

El porter i el davanter van signar la fusió perfecta d'un Betis que manté la seva aposta ferma per Europa després d'emportar-se un duel en què el Getafe va merèixer més i que va estar marcat per un possible «gol fantasma» en el temps de descompte.

Els locals van portar la iniciativa i el perill davant un Betis rígid i mancat de claredat, però els van faltar ocasions clares, gairebé totes protagonitzades per Ángel, al qual se li va anul·lar un gol. Un gran xut de Boudebouz, que a punt va estar de sorprendre Guaita, va ser la millor opció visitant, deixant de banda el gol.