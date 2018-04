El Girona és l'onzè equip de Primera amb més audiència televisiva a Espanya

El Girona es consolida a Primera divisió tant a nivell esportiu com en el social. Els homes de Pablo Machín han aconseguit garantir la permanència molt abans del que la majoria d'aficionats haurien imaginat, però a més, el bon futbol que han fet els ha convertit en un dels equips més atractius per la televisió. Segons ha anunciat avui el club, aquesta setmana el Girona ha superat els 13 milions d'espectadors en les retransmissions televisives a Espanya, en funció de les dades de Kantar Media, corresponents a les 30 primeres jornades.

El Girona supera equips consolidats a la categoria com l'Athletic, el Deportivo, la Reial Societat i el Vila-real, amb molta més història a la màxima categoria que no pas els blanc-i-vermells. La mitjana d'audiència dels gironins és de 652.000 espectadors. Els seus partits s'han pogut veure pels canals de pagament Movistar Partidazo i beIN LaLiga, i en obert a travès de Gol. Les dades de Kantar Media revelen que els enfrontaments contra el Madrid han estat els que han registrat un millor volum d'audiència, amb 1.255.000 espectadors en el partit d'anada de la Jornada 10 a Montilivi, i 1.237.000 espectadors en el recent partit al Santiago Bernabéu.

Els equips amb més audiència, com era de preveure, són el Barça (35.586.300 totals/1.779.315 de mitjana) i el Madrid (35.295.074/1.764.754). Betis, Atlètic, València, Màlaga, Celta, Espanyol, Sevilla i Las Palmas es situen també per davant del Girona, que ocupa l'onzè lloc al rànquing. Per darrere hi queden Athletic, Deportivo, Eibar, Getafe, Llevant, Alabès, Reial Societat, Vila-real i Leganés.

AUDIÈNCIA TOTAL

FC Barcelona 35.586.300

Real Madrid 35.295.074

Real Betis 23.648.626

Atlético de Madrid 20.390.356

Valencia CF 15.989.231

Málaga CF 14.781.870

RC Celta 14.719.549

RCD Espanyol 14.330.616

Sevilla FC 13.946.364

UD Las Palmas 13.738.839

Girona FC 13.043.775

Athletic Club 12.479.872

RC Deportivo 12.375.757

SD Eibar 11.882.606

Getafe CF 11.816.288

Levante UD 11.643.607

D. Alavés 11.310.815

Real Sociedad 10.971.294

Villarreal CF 9.932.900

CD Leganés 8.087.390