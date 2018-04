Portu: Indiscutible i incombustible

Quan el Girona va visitar el Carlos Belmonte d´Albacete, per Sant Jordi del 2016, un jugador va deixar tothom bocabadat. No va ser ni Jaime Mata, autor de dos dels tres gols del partit (0-3), tampoc Lejeune, que va fer el tercer, ni l´incansable Pere Pons. Va ser el dorsal 11 del conjunt manxec, un noi menut i ràpid que va dur de corcoll la defensa blanc-i-vermella entrant des de segona línia durant tot el partit. Era Cristian Portugués, Portu, un jugador a qui la direcció esportiva del Girona ja tenia controlat des de feia dies. Quique Cárcel no era l´únic responsable esportiu que li anava al dar­rere però es va saber moure bé i va aprofitar el descens de l´Albacete per assegurar-se la contractació d´aquell corcó. A Girona hi havia gent que no ho veia gaire clar i que recordava que, de la mateixa manera que René (Llagostera) i Ramalho (Bilbao Athletic), venia de baixar a Segona B amb el seu equip. No obstant això, des del primer dia Portu va demostrar no només la seva qualitat sinó també una impliacació absoluta amb el projecte. En la seva primera temporada a Montilivi, el murcià va ser indiscutible rere Longo o Sandaza, al costat d´un d´ells i va liderar l´històric ascens de l´equip a Primera. Ja a la màxima categoria, res ha canviat. Bé, sí. En comptes de notar el salt, Portu ha explotat futbolísticament fins a convertir-se en un dels referents ofensius de l´equip revelació de la Lliga, amb 11 gols, i figurar en un nom destacat a la llibreta del seleccionador espanyol Julen Lopetegui.

Portu és indiscutible per a Pablo Machín, que l´ha utilitzat en absolutament tots els partits en què el de Beniel ha estat disponible. Tant és així que Portu només s´ha perdut un partit des que va fitxar pel Girona. Va ser per lesió en la golejada contra el Getafe a l´estadi la temporada passada (5-1). Aquell ha estat el seu únic problema físic des que va arribar al Girona.

El rendiment del murcià fa que la confiança que hi té Machín sigui màxima. Només cal desgranar una mica estadísticament aquestes dues temporades vestit de blanc-i-vermell per comprovar-ho. El curs passat, Portu va participar en 41 dels 42 partits de Lliga i només va ser baixa davant el Getafe per unes molèsties musculars. El murcià en va fer prou amb una setmana de repòs per tornar amb força i després va ser titular en les 12 jornades restants, llevat de l´última a Còrdova. En total, Portu va disputar el curs passat 3.233 minuts repartits en 41 partits, dels quals en 38 va ser titular. Només a Mallorca (1-0), Reus (1-2) i Còrdova (2-1) no ho va ser. Un fet que el va ajudar a no perdre´s més matxs va ser també quedar-se amb 4 targetes i no ser mai sancionat.

A aquestes xifres cal sumar-hi les d´aquesta campanya, en què encara no s´ha perdut cap partit. Enguany, doncs, acumula 2.449 minuts repartits en les 30 jornades de Lliga disputades fins ara. D´aquests 30 partits, Portu ha estat titular sempre tret de la visita a Butarque, al camp del Leganés (0-0), en què Machín el va dosificar -era setmana de tres partits-i el va fer jugar només els darrers 8 minuts de partits. Això sí, el mitjapunta format als planters del Reial Múrcia i del València sol ser aquesta temporada un canvi recurrent del tècnic. Tant és així, que de les 29 titularitats que suma en 18 ocasions ha acabat el partit abans d´hora deixant el seu lloc al camp a un company.

Entre una temporada i l´altra, doncs, Portu suma 5.681 minuts vestit de blanc-i-vermell. O el que és el mateix, el 87,6% de tots els minuts possibles. De fet, tan sols se n´ha perdut 799 dels 6.480 possibles en les gairebé dues campanyes senceres que fa que Portu pertany al Girona.



El més utilitzat

Tot plegat fa que Portu sigui el jugador amb més minuts del Girona aquesta temporada, amb 2.449. El segueix de prop Juanpe Ramírez, amb 2.351 minuts. El central canari, que va començar la pretemporada lesionat i la temporada com a suplent, és el segon jugador més utilitzat per Machín. Benardo Espinosa (2.344), Borja García (2.305) i Àlex Granell (2.233) completen el rànquing dels cinc jugadors que més fa servir Machín. Més enrere hi són Pablo Maffeo (2.161), Pere Pons (2.125), Stuani (2.74), Bounou (1.930) i Jonas Ramalho (1.847).