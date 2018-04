El Girona és l'11è equip amb més audiència televisiva a Espanya

El Girona es consolida a Primera divisió tant a nivell esportiu com en el social. Els homes de Pablo Machín han aconseguit garantir la permanència molt abans del que la majoria d'aficionats haurien imaginat, però a més, el bon futbol que han fet els ha convertit en un dels equips més atractius per la televisió. Segons va anunciar ahir al migdia el club, aquesta setmana el Girona ha superat els 13 milions d'espectadors en les retransmissions televisives a Espanya, en funció de les dades de Kantar Media, corresponents a les 30 primeres jornades.

D´aquesta manera, el Girona supera equips consolidats a la categoria com l'Athletic Club, el Deportivo de la Corunya, la Reial Societat i el Vila-real, amb molta més història a la màxima categoria que no pas els blanc-i-vermells. La mitjana d'audiència dels gironins és de 652.000 espectadors. Els seus partits s'han pogut veure pels canals de pagament Movistar Partidazo i beIN LaLiga, i en obert a travès de Gol. Les dades de Kantar Media revelen que els enfrontaments contra el Reial Madrid han estat els que han registrat un millor volum d'audiència, amb 1.255.000 espectadors en el partit d'anada de la Jornada 10 a Montilivi, i 1.237.000 espectadors en el recent partit a l´estadi Santiago Bernabéu.

Els equips amb més audiència, com era de preveure, són el FC Barcelona (35.586.300 totals/1.779.315 de mitjana) i el Madrid (35.295.074/1.764.754). Betis, Atlètic, València, Màlaga, Celta de Vigo, Espanyol, Sevilla i Las Palmas se situen també per davant del Girona, que ocupa l'onzè lloc al rànquing. Per darrere hi queden Athletic Club, Deportivo de la Corunya, Eibar, Getafe, Llevant, Alabès, Reial Societat, Vila-real i Leganés. Caldrà veure ara si en les darreres vuit jornades que resten per acabar la competició el Girona es manté en la mitjana. De ben segur que continuar aspirant a entrar a l´Europa League hi ajudarà. També el fet d´enfrontar-se a equips com el Betis o el València