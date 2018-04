El Girona torna a la feina sense Douglas Luiz ni Olunga

El Girona ha tornat avui a la feina per preparar el partit de diumenge a Anoeta contra la Reial Societat amb un entrenament a Riudarenes on no hi han participat Carles Planas (continua recuperant-se de la seva lesió muscular) ni tampoc Olunga i Douglas Luiz. El davanter encara no ha fet net de les molèsties a la cadera amb que va tornar dels compromisos amb la selecció de Kènia i que ja no el van deixar anar convocat contra el Llevant. La sorpresa del dia, però, ha estat l'absència de Douglas Luiz. El club ha informat que el migcampista brasiler està malalt.