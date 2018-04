El repte d'arribar als 60 punts

Un bona colla d'aficionats gironins se'n van anar a dormir decebuts i de mal humor dillluns després de veure com el Getafe enviava dues pilotes al pal, no li donaven un gol fantasma i fallava un penal abans que el Betis fes el 0-1 definitiu i sumés tres punts que li permetien superar el Girona en la classificació. Resten encara 8 jornades per endavant però els seguidors blanc-i-vermells han començat a treure la calculadora i a fer números. Segurament és el costum d'haver-ho hagut de fer pràcticament cada final de curs en les nou campanyes consecutives que l'equip va estar a Segona A, ja fos per evitar el descens o per pujar. Amb la garantia que el Girona continuarà la temporada que ve a Primera, la il·lusió de lluitar per entrar a l'Europa League en aquestes jornades no els la traurà ningú a l'afició blanc-i-vermella ni a la plantilla. Tampoc el Betis, un equip amb un pressupost molt més alt i cridat a ocupar llocs europeus. I és que el Girona encara aquesta minilliga de 8 partits amb tota la il·lusió del món i sense res a perdre-hi, conscient que no classificar-se no serà cap daltabaix. Tot i això, el plaer de fer números, mirar què han fet els rivals i analitzar calendaris sí que donarà vida a Montilivi aquests últims dos mesos de Lliga.

La victòria del Betis a Getafe va fer caure el Girona a la vuitena posició i, per tant, fora dels llocs que donen dret a l'Europa League. Els gironins han ocupat la setena plaça durant tres jornades però la derrota al Bernabéu i l'empat contra el Llevant combinats amb tres victòries consecutives del Betis contra Alabès, Espanyol i Getafe els han fet caure al vuitè lloc. Els de Quique Setién són ara sisens amb 46 punts, per davant fins i tot –gràcies a l' average– del Sevilla que és el setè i amb dos més que el Girona, 44. Però, quants punts poden fer falta per assolir les desitjades sisena i setena posició? La història diu que en les deu últimes temporades la mitjana de punts per acabar sisè ha estat de 59,3 i pel setè lloc, de 57. En aquest sentit, però, la xifra no és exacta, òbviament, i hi ha hagut temporades en què han calgut força punts més per ser setè i, d'altres en què n'han fet falta menys. Sigui com sigui, els càlculs diuen que, pel cap baix, al Girona li faran falta una quinzena de punts. O el que és el mateix, haurà de millorar substancialment els resultats que va registrar en les 8 últimes jornades de la primera volta per tenir opcions d'acabar en els llocs de privilegi. I és que, en el mateix tram de calendari que resta ara (Reial Societat, Betis, Alabès, Espanyol, Eibar, València i Las Palmas), l'equip va aconseguir 11 punts de 24 possibles. Una bagatge que, en cas de repetir-lo, situaria el Girona amb 55 punts i amb poques opcions d'entrar a Europa.

De fet, els hipotètics 55 punts només servirien al Girona en tres casos dels últims anys per entrar a Europa. El curs més barat dels darrers temps va ser, sens dubte el 2011-12. Llavors el Llevant va acabar sisè amb 55 punts per davant de l'Osasuna, amb 54. Els navarresos però, no van entrar a Europa perquè la tercera plaça va ser per a l'Athletic Club, finalista de la Copa del Rei. Els 55 punts també van valer a l'Athletic el curs 14-15 per acabar setè mentre que fa dos anys (15-16), el Sevilla va finalitzar setè amb només 52 però va disputar la Champions League com a guanyador de l'Europa League.

Al marge del curs 11-12, amb 55 i 54 punts, la sisena i setena plaça també van ser barates les temporades 2009-10 i 12-13. En el primer cas Getafe i Vila-real es van classificar per a l'Europa League amb 58 i 56 punts, respectivament. Els de La Plana van entrar a Europa com a setens gràcies al fet que la UEFA va vetar la participació del Mallorca pequè estant en concurs de creditors infringia les normes econòmiques de l'organisme. Pel que fa a la temporada 12-13, va passar el mateix i el Màlaga, setè amb 57 punts, va ser exclòs pel comitè de control econòmic de la UEFA per impagaments. El seu lloc el va ocupar el Betis, que havia acabat amb 56. Una de les setenes places més barates des que aquesta permet opcions de jugar a Europa va ser en el curs 1999-00, quan el Celta va entrar a la Copa de la UEFA amb 53 punts.



L'any passat, el més car

Força més cara va ser la classificació per a l'Europa League la temporada passada (16-17). De fet, els 64 punts que va necessitar la Reial Societat per ser sisena és la xifra més alta de la darrera dècada per entrar a Europa. Rere els txuri-urdin, l'Athletic Club en va haver de fer 63 per finalitzar setè i entrar també a Europa gràcies al fet què el Barça va guanyar la Copa del Rei.

Així doncs, caldrà veure quin és el rendiment de Vila-real, Betis, Sevilla i Girona en aquests 8 últims partits per determinar quants punts faran falta per entrar a Europa. El que sembla clar és que segurament seran més de 55.