Àlex Granell presenta el seu propi campus d'estiu

Àlex Granell passa sens dubte pel millor moment de la seva carrera. Titular i capità de l'equip de la seva ciutat, va estrenar-se el cap de setmana passat com a golejador a Primera Divisió, una de les poques assignatures pendents que li restaven aquesta temporada. Tot i estar dedicat absolutament al futbol, el gironí no perd de vista la seva vessant de docent i per això, aquest estiu organitzarà el seu propi campus. Serà al Collell del 25 al 30 de juny en la primera edició del Campus Futbol Àlex Granell. "Tinc clar que acabaré dedicant-me novament al món de les aules i aquest projecte m'ajudarà. M'agrada tractar amb mainada i això és un fet diferencial. El meu tarannà no és un el típic d'un futbolista, al qual costa apropar-s'hi", ha explicat Granell aquesta tarda durant l'acte de presentació del seu campus.

Granell ha avançat que s'implicarà al màxim en el projecte. "Dormiré, esmorzaré, dinaré i particparé al campus amb els nanos. És una manera de retornar als meus orígens, quaan jo hi participava", ha afirmat. A més a més, Granell ha avançat que durant l'estada alguns dels seus companys al Girona com Eloi Amagat, Pere Pons o Marc Muniesa visitaran el campus.