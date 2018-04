La il·lusió de Mojica pel Mundial

Jugar un Mundial de futbol és un tren d'aquells que passa pocs cops en la vida d'un futbolista. I quan passa tots volen pujar-hi. En el vestidor del Girona sembla clar que Stuani (Uruguai) i Bounou (Màrroc) seran a Rússia aquest estiu, mentre que futbolistes com Portu o els colombians Bernardo i Mojica hi somien amb més o menys esperances. Un dels que hi pot creure més és Johan Mojica, després de jugar els 90 minuts en el darrer amistós de la selecció colombiana contra Austràlia. Mojica pot anar al Mundial, però té clar que el bitllet cap a Rússia se l'ha estat guanyant, i ho ha de continuar fent, a Girona, on té l'aparador d'una Primera Divisió que el fa molt més visible per al seleccionador colombià, el veterà tècnic argentí José Pekerman, que no tenia jugant a Segona amb Rayo Vallecano, Valladolid o amb el mateix Girona en el tram final de la passada temporada.

«Estic molt content aquí, tant amb l'equip com amb els companys, i em sento amb molta confiança per fer un excel·lent paper individual perquè això beneficiaria l'equip i de retruc em pot permetre seguir sent cridat per la selecció i mantenir les opcions d'anar al Mundial que, en l'aspecte personal, seria molt important per a mi», va explicar Johan Mojica després de l'entrenament d'ahir a Riudarenes, on l'equip va preparar el partit de diumenge a Anoeta contra la Reial Societat en el qual ell, com al llarg de la temporada, es disputa el lloc de carriler esquerre amb Aday. «Vull aportar tot el meu futbol a l'equip, perquè el Girona m'ha donat molt en l'aspecte personal», insistia Mojica, que després de la segona part de la temporada passada a Montilivi va ser cedit pel Rayo Vallecano, en una operació que es va tornar a repetir el passat estiu.

Amb vint-i-quatre partits jugats fins ara, Mojica s'està deixant veure a Primera Divisió i això ha cridat l'atenció de Pekerman. El carriler del Girona ja havia estat internacional fa tres anys quan va jugar dos amistosos contra Kuwait i Bahrain, però, mai ha entrat amb regularitat als plans de Pekerman, que juga amb un clàssic 4-4-2, en el qual Mojica s'ha d'adaptar a les funcions d'un lateral més convencional que no pas la figura de carrilers que fa servir Machín a Girona. Ara, Mojica i el seu company al Girona Bernardo, que no va arribar a debutar, van ser les dues principals novetats de José Pekerman en la llista de Colòmbia per jugar dos amistosos contra França i Austràlia. En el primer, a París contra una França que es va veure sorpresa pels colombians al Parc dels Prínceps (2-3), ni Mojica ni Bernardo es varen moure de la banqueta. Pekerman va optar per jugar amb Frank Fabra en el lateral esquerre i Yerri Mina (Barça) i Davinson Sánchez (Tottenham) de centrals. Quatre dies més tard, contra Austràlia a Londres, José Pekerman va fer canvis a l'onze i Mojica va jugar els 90 minuts. En canvi, Bernardo es va tornar a quedar a la banqueta perquè el seleccionador colombià va optar per Murillo (Pachuca) i Zapata (Milan) de centrals. El partit va acabar amb empat a zero.

«Tots els jugadors tenim clar que per estar entre els convocats ha de tenir continuïtat en el seu equip jugant a bon nivell, perquè estar entre els 23 que aniran a Rússia és complicat», reconeixia ahir Mojica que està convençut que l'empat a casa contra el Llevant no ha fet perdre opcions al Girona d'assolir el que pot ser un altre gran aparador per als jugadors: la classificació per a l'Europa League. «Estem molt positius, perquè en el partit del Llevant també se'ls ha de donar mèrit a ells; nosaltres no vam estar encertats en atac com ho estem habitualment, però ara ja pensem en la Reial Societat amb l'objectiu de sumar punts per seguir competint per les posicions europees», va dir Mojica.