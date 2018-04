El Girona i el City també s'alien per fer promoció de la Costa Brava a Manchester

«Animaria a tothom que vingués a visitar la Costa Brava, amb unes magnífiques platges, gens massificades, i als meus col·legues entrenadors els diria que aquí és una magnífica destinació per fer-hi estades, amb un clima fantàstic i unes instal·lacions supermodernes i privilegiades». Qui parla és el tècnic del Girona, Pablo Machín, en un video promocional editat pel Patronat de Turisme que té com a objectiu captar visitants dins del mercat britànic. El de l'entrenador no és l'únic testimoni. També hi surten Pere Pons, que recorda les dues vegades que va disputar el MIC, amb el Girona; Marc Muniesa, que elogia el potencial dels equips catalans, i Gorka Iraizoz. El video és només un dels eixos de l'acte promocional que el Patronat farà a Manchester la setmana que ve, amb el Girona i el City com a aliats, i en el qual ja han confirmat la seva presència el president del club de Montilivi, Delfí Geli, i el preparador del City, Pep Guardiola.

El mercat britànic, segons explica el director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Ramon Ramos, és cada vegada més important i la majoria dels operadors actuen des de Manchester. «Aprofitant l'acord de patrocini que té la Diputació amb el Girona FC, i el vincle de l'entitat amb el City, els vam proposar de participar-hi i de seguida es van mostrar molt receptius», assenyala. La promoció de l'oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona a Manchester anirà dirigida a agents de viatges, operadors turístics i mitjans de comunicació, amb la col·laboració de Pep Guardiola, el Girona FC, la companyia aèria Jet2 i una delegació formada per una dotzena d'empreses gironines que podran oferir el seu producte al públic britànic.

L'activitat es farà la setmana que ve, els dies 11 i 12 d'abril. Coincidint amb el creixement del nombre de companyies aèries britàniques (Jet2, Ryanair, Thomas Cook i TUI) que connectaran la ciutat de Manchester amb l'Aeroport Girona-Costa Brava la temporada de primavera i estiu 2018, i amb l'increment de turistes que l'operador Jet2Holidays estima portar a la Costa Brava (fins a 180.000), s'ha preparat un extens programa d'activitats, en el qual el Girona FC també disposarà del seu espai per donar-se a conèixer a Anglaterra. El dimecres 11 d'abril es farà la presentació de la destinació Costa Brava a la seu de la companyia Jet2 de Manchester, adreçada a venedors de viatges. Aquesta mateixa acció es reproduirà l'endemà, 12 d'abril, a la seu que la companyia té a la ciutat de Leeds. La tarda del dimecres 11 d'abril, s'organitzarà un taller específic de Jet2 amb la participació d'empreses turístiques gironines i la presència de Pere Vila, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

El dijous 12 d'abril, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona organitzarà l'acte promocional principal a Manchester, amb la participació de Jaume Dulsat, vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona; Pep Guardiola, entrenador del Manchester City i ambaixador de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, i Delfí Geli, president del Girona FC, dirigida a agents de viatges, operadors i mitjans de comunicació del nord-est d'Anglaterra.

L'acte consistirà en un taller, seguit d'una presentació de l'oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona i d'un còctel amb productes catalans i vins de la DO Empordà, amb l'objectiu de donar a conèixer el conjunt de l'oferta turística de la demarcació de Girona. L'objectiu és doble: per una banda captar turistes que vinguin a conèixer Girona i la Costa Brava, però també clubs que hi puguin venir a fer estades.