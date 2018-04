Stuani: «La meva família i jo estem a gust a Girona»

Cristhian Stuani, amb 17 gols, és una de les revelacions d'aquesta lliga i un dels factors que expliquen la impressionant temporada que està fent el Girona. Ahir, en unes declaracions facilitades pel club a través de les xarxes socials, explicava que tant ell com la seva família es troben «molt a gust» a la ciutat i al club. «Teníem ganes de venir. Ens sentim molt a gust pel club i per la gent que ens envolta. Tot ha sigut molt fàcil, estem encantats», va subratllar. El golejador també va tenir paraules d'agraïment per als seguidors: «Cada partit estan més animats i endollats. Per nosaltres és molt important notar el seu suport».

Durant una entrevista de vuit minuts, Stuani repassa la temporada de l'equip i la seva vida a Girona. En l'aspecte esportiu manté l'esperança d'acabar la temporada en posicions de Lliga Europa. El davanter, en tot cas, considera que «passi el que passi, aquesta temporada serà excel·lent» després d'haver garantit la permanència deu jornades abans que s'acabi el campionat.

Quan s'acabi la Lliga, però, Stuani encara no podrà marxar de vacances. Li quedarà un altre dels grans reptes de la temporada, la disputa del Mundial de Rússia amb la selecció d'Uruguai, al costat de Luis Suárez i Cavani, entre d'altres. Segons apunta «aquesta competició és el màxim. És el torneig més important del món, qualsevol futbolista hi vol ser». Per al davanter, arribar-hi després d'haver dut el Girona a la classificació europea seria una gran fita.

El futbolista també parla de l'entrenador, Pablo Machín. Assegura que «és un guia, un entrenador que sap el que vol i el que vol transmetre». Per al davanter, el secret de l'èxit del Girona, «un club petit que té moltes ganes de créixer», radica principalment en «la feina del dia a dia i l'esforçar-se sempre al màxim fins i tot quan no surten les coses». «Un sempre s'ha de rebel·lar i intentar seguir insistint perquè les coses passin com un vol», destaca.

Amb vuit partits per davant abans no s'acabi la Lliga, Cristhian Stuani diu que «hem de seguir amb la mateixa il·lusió i amb les mateixes ganes, intentant seguir donant alegries a la nostra gent, però sense oblidar el que ja hem fet per aquest equip i aquesta samarreta» L'uruguaià es va agafar a la classificació i al bon moment que viu l'equip com a principals arguments per mantenir la candidatura a la Lliga Europa.

En el pla personal, el davanter, que és el màxim golejador del Girona amb disset gols, només superat per Messi, Cristiano Ronaldo i Luis Suárez, i que empata amb Griezmann, ha afirmat que està vivint la millor temporada de la seva carrera.