La Penya Nord-Àlex Granell premia el gironí com el jugador extraordinari

La Penya Nord-Àlex Granell va entregar ahir el seu premi al jugador extraordinari de la temporada en un acte a la cafeteria Da Vinci. Si l'any passat l'escollit va ser Portu, enguany el premiat ha estat Granell. Això sí, amb accèssits per a Pere Pons i Eloi Amagat, perquè la junta ha volgut donar valor al fet de tenir tres gironins a l'equip. A més a més, Stuani i Olunga també van ser reconeguts per haver fet el primer gol i el primer hat-trick a Primera, respectivament. A l'acte hi van assistir, entre d'altres, el president Delfí Geli, el responsable de l'àrea social Albert Mateos i la regidora Isabel Muradàs.