Europa passa per Anoeta

El camí que ha de portar, a final de temporada, el Girona a Europa passa aquesta tarda per Anoeta. La victòria d'ahir del Betis, la quarta consecutiva, encareix la pugna pel cinquè i el sisè lloc, del qual ja n'ha fet un pas enrere el Sevilla, derrotat a Balaídos pel Celta (4-0) amb Iago Aspas, autor d'un hat-trick, estel·lar. Els gallecs, amb 43 punts, només en tenen un menys que el Girona, ara vuitè. La victòria contra la Reial Societat permetria als de Machín superar el Sevilla, atrapar el Vila-real a 47 punts, a l'espera del que faci demà contra l'Athletic, i mantenir a ratlla el Betis. Tot això abans que Montilivi rebi els de Quique Setién el proper divendres (21.00) en un duel que pot ser una autèntica final per avaluar les aspiracions europees d'un i altre equip.

A punt de complir-se una volta de la visita del Girona al Benito Villamarín, molt han canviat les coses al Betis. Aquella tarda de novembre l'equip blanc-i-vermell va tenir la victòria a l'abast posant-se per davant dues vegades, amb gols de Portu (l'1-2, ja en l'afegit), però en l'última jugada del partit una desconnexió defensiva va permetre a Tello salvar la igualada (2-2). A pesar de puntuar, la xiulada va ser monumental i el divorci entre l'afició i l'entrenador es va fer més evident que mai, una setmana després d'haver caigut 5-0 a Eibar. La victòria per 3-5 al Pizjuán en el primer partit de l'any va començar a marcar el camí de la reacció d'un Betis que ara acumula 4 triomfs seguits (Alabès, Espanyol, Getafe i Eibar) i és un claríssim aspirant a la Lliga Europa.

El Girona, mentrestant, no es pot despistar. El partit contra el Betis és divendres. Avui toca pensar en la Reial Societat, un rival amb pocs objectius ja a la lliga que, a pesar de tot, no es pot permetre abaixar els braços encara amb un mes i mig de competició per davant. Els de Machín fa dos partits que no guanyen (derrota a Madrid i empat amb el Llevant) i ja se sap que per aspirar a grans objectius cal sumar de tres en tres. Puntuar a Anoeta podria ser un mal menor perquè el que més convé al conjunt de Montilivi és guanyar. I ho hauria de tornar a fer divendres per superar el Betis a la classificació. La derrota deixaria els andalusos 5 punts per davant i el Vila-real amb opció d'anar-se'n a 6.

La setena plaça ara l'ocupa el Sevilla, que sembla haver fiat la temporada a la final de Copa contra el Barça. A la Champions ha de remuntar dimecres que ve un 1-2 al camp del Bayern. A la Lliga sumen un punt dels últims dotze, l'empat amb el Barça. Si el campió de Copa (Barça o Sevilla) té plaça europea via la lliga, el setè jugarà la fase prèvia de la Lliga Europa. Però amb els andalusos fora dels sis primers, com ara, la setena posició es queda sense premi.