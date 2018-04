Machín ho té clar: «Podem guanyar a qualsevol camp»

Guanyar a Anoeta per continuar en la pugna per Europa i rebre divendres el Betis en un Montilivi convertit en una olla a pressió. Aquesta és la principal premissa d´un Girona que visita la Reial Societat després de l´empat de l´anterior jornada a casa contra el Llevant. I Pablo Machín ho té clar: «Sense menysprear ningú, si juguem com ho estem fent aquesta temporada podem guanyar a qualsevol camp», va subratllar ahir. El tècnic vol «competir per la sisena plaça fins, com a mínim, les últimes tres jornades». El retorn de Mojica, complerta la sanció que li va impedir actuar l´última jornada, i l´entrada a la llista del davanter del Peralada Kevin Soni davant l´absència d´Olunga per lesió, són les dues novetats. Planas, lesionat, i Eloi i Alcalá, descartats pel tècnic, es queden a Girona.

Per assolir el repte europeu el calendari sembla relativament assequible per al Girona, ja que com avui, jugarà contra equips que segurament ja no es juguin res però, també, es veurà les cares, sense anar més lluny, amb rivals com el Betis. Els andalusos, que el proper divendres visiten Montilivi, són, a dia d´avui, juntament amb el Vila-real, el principal rival dels gironins per aconseguir l´última plaça europea. El Sevilla, que es troba en una situació similar, amb 46 punts, està perdent pistonada i pot acabar fiant les seves esperances europees a la victòria a la final de Copa del Rei contra el Barça.

Però la immediata actualitat i urgència del Girona passa aquesta tarda per Anoeta. La Reial Societat, que forma part d´aquest grup d´equips que ja ho té tot fet en aquest últim tram de campionat, pot ser un rival molt perillós. De fet, hi ha un munt d´al·licients que fan pensar que els bascos sortiran com mai a buscar la victòria. D´entrada, el debut d´Imanol Alguacil, el nou entranador, al seu estadi. Tot i que la Reial Societat no podrà comptar amb jugadors tan importants en el seu esquema com Rulli, Odriozola i Xabi Prieto, per lesió, ni amb Illarramendi, sancionat, els txuriurdin recuperen Canales a la convocatòria malgrat que acaba contracte el 30 de juny, no ha renovat i ja es dona per fet que ha tancat el seu fitxatge pel Betis. Els locals confien a treure els tres punts per mirar d´acabar el curs al més amunt possible.

Kevin Soni, principal novetat

La presència del davanter del Peralada a la convocatòria va ser la principal sorpresa per viatjar a Sant Sebastià. El xampanyer substitueix Olunga, lesionat, i Machín n´hi té dipositades moltes esperances. «Analitzant el partit contra el Llevant sabem que ens hauria anat bé un revulsiu i ens emportem Kevin Soni perquè pensem que ens pot aportar. Està destacant a Segona B i produeix moltes ocasions, encara que potser li falti definir. Està trucant a la porta del primer equip i li estem obrint», va defensar l´entrenador sorià. Els lesionats Carles Planas, Olunga i Douglas Luiz, aquest últim amb un procés víric, tampoc viatjaran amb l´equip, com tampoc ho faran els descartats Alcalá i Eloi Amagat.

En el partit de la primera volta, Girona i Reial Societat van empatar a un gol i els avui locals han demostrat competir bé encara que, tal i com va dir Machín, «no sé per quina circumstància no han plasmat amb punts el seu bon joc i la seva capacitat golejadora». La mala dinàmica de la Reial va acabar precipitant un canvi a la banqueta, amb Imanol Alguacil, del filial, agafant el lloc d´Eusebio. En la seva estrena a Eibar va poder arrencar un empat.

En l´últim precedent a domicili, el Girona va caure amb el cap ben alt al Bernabéu (6-3) però fa ja poc més d´un mes van ser capaços de guanyar al Madrigal (0-2), en un duel que pot servir de mirall per al duel d´aquesta tarda a Anoeta.