Una tarda per oblidar a Anoeta

Perquè Europa sigui una realitat, caldrà picar molta pedra. Ningú havia dit que això seria fàcil i menys a Primera, on qualsevol rival et pot deixar en evidència. També la Reial, que no ha signat un gran any, ni de bon tros, però que té jugadors amb qualitat prou contrastada com per complicar-li la tarda a qualsevol.

Avui li ha tocat el rebre a un Girona que no ha estat gens encertat, signant una de les actuacions més pobres de la temporada. Sense xutar entre els tres pals ni generar massa perill, s'ha mostrat tou al darrere, deixant massa facilitats al seu rival. Tantes, que el marcador final de 5-0 ha estat d'allò més dolorós.

Ben lluny de la seva millor versió va estar un Girona que a Anoeta ha saltat amb l'equip esperat. El de sempre. L'onze habitual, perquè fins ara havia funcionat i perquè Machín no és gens amant de fer invents ni revolucions. El que passa, és que l'engranatge, aquest cop no ha funcionat com s'esperava. N'ha tingut prou la Reial Societat amb posar-hi un parell de marxes més que el seu rival per dominar a plaer el primer temps i deixar el partit gairebé sentenciat. Els gironins, ni han proposat, ni han generat perill. I així, és impensable guanyar, i molt menys jugar a Europa el curs vinent.

El primer minut ha estat un clar resum del que es veuria en els següents 45. S'ha dedicat a tocar l'equip local i n'ha fet prou amb 47 segons per enviar el primer avís. Una triangulació ha deixat Januzaj sol a l'àrea i el seu xut s'ha perdut a prop del pal llarg de la porteria defensada per Bounou. No ha sigut una oportunitat claríssima, però suficient per demostrar quin dels dos conjunts ha sortit a buscar el gol i quin encara havia de treure's la son de les orelles.

Perquè el Girona no ha xutat entre pals en tot el primer acte i amb prou feines s'ha acostat als dominis de Moyá. Alguna centrada perillosa de Mojica i una assistència de Granell que no ha trobat el cap d'Stuani han sigut els únics arguments.

Més ha proposat la Reial. No pas massa, però prou per posar-se per davant en el marcador. Al minut 11, Anoeta reclamava un possible penal. L'acció ha seguit amb vida al costat dret de l'atac local. La defensa s'estava recomposant quan l'esfèrica ha arribat a peus de Canales. Estava lluny, i ni tan sols centrat. Tot i així, ha centrat amb potència al cor de la gran. Ningú ha tocat la pilota i Bounou, que ha fet un pas en fals, ha reaccionat tard. Tant, que la pilota s'ha colat al fons de la seva porteria. 1-0 i el partit que feia pujada.

I més que s'haurien pogut complicar les coses si Héctor Moreno, al 22, no hagués enviat una rematada franca pel damunt del travesser. El central ho tenia tot de cares per marcar, però no ha estat encertat. La centrada ha estat de Januzaj i Bounou, tot i que hauria pogut sortir, ha preferit quedar-se sota pals.

S'ha recomposat un xic el Girona, que ha mogut amb una mica més de criteri la pilota, encara que tampoc n'hi ha hagut per llençar coets. El matx ha entrat en una fase ben avorrida. Sense oportunitats a cap de les dues bandes i les forces igualades. Tot i això, les esperances d'un hipotètic empat s'han esfumat passada la mitja hora.

En una acció que ha nascut del no-res i que la defensa blanc-i-vermella, més tova que de costum, no ha sabut desfer. Rubén Pardo, avui titular, s'ha inventat una bona passada a l'espai per l'entrada de Januzaj. Bounou ha sortit a destemps i el belga l'ha burlat amb facilitat. Ha rematat suau i creuat; Ramalho s'ha creuat en la trajectòria de la pilota però ha estat incapaç de desviar el xut. El 2-0 era una realitat.

I abans del descans, un parell de coses més. Al 43, Oyarzabal ha estat a punt de fer el tercer però entre Bounou i el pal ho han evitat. Un instant més tard, el porter Moyá, que no havia intervingut ni una sola vegada, ha demanat el canvi i el seu lloc l'ha ocupat Toño. Amb això, tots dos equips s'han enfilat cap als vestidors. Hi havia feina per fer.

Pensar en la remuntada, potser era exagerat. Calia anar pas a pas. El primer, millorar la imatge i posar-hi una mica més de ganes. Així ha intentat sortir el Girona, en un segon temps que ha arrencat bastant ensopit, amb les forces equilibrades i sense massa estímuls per al públic.

Passat el primer quart d'hora, els gironins han estirat un xic les seves línies tot intentant trobar un gol que els posés de nou dins del partit. Stuani, desaparegut fins llavors, ha rebut una assistència llarga, encara que la seva rematada, un pèl forçada, ha estat tova i desviada, abans que el porter Toño fes caure l'uruguaià. Instants després, Juanpe ha provat sort amb un xut que s'ha estavellat al braç de Zubeldia, sense que l'àrbitre hagi assenyalat res.

Machín ha decidit moure la banqueta i ha fet entrar Aday i Aleix Garcia d'una tacada, ocupant els llocs de Maffeo i Pere Pons, respectivament. Ha estat poc després que l'assistent anul·lés un gol a Willian José per fora de joc. Qualsevol intent de remuntada, però, s'ha encarregat d'esvair-lo Oyarzabal. Canales, sense oposició, ha pogut pensar i inventar. De la màniga s'ha tret una passada a l'espai que ha deixat al d'Eibar tot sol perquè afusellés a Bounou sense pietat: 3-0.

Amb el partit dat i beneït, Machín va fet debutar Kevin Soni al tram final, entrant per Portu. Per acabar-ho d'arrodonir, queia el quart, en una altra acció per oblidar de la defensa gironina. També de Bounou. El porter ha sortit a tapar una passada a l'espai per Oyarzabal. Ha sigut massa tou. Tant, que l'atacant de la Reial s'ha fet amb la pilota i ha acabat rematant a plaer. Més mal encara ha fet el cinquè, obra de Juanmi, al llindar del descompte. Una tarda per oblidar.

Fitxa tècnica

Reial Societat: Moyá (Toño, min. 44); Aritz, Navas, Héctor Moreno, Kevin Rodrigues; Zubeldia, Pardo (Zurutuza, min. 64), Oyarzabal, Januzaj (Juanmi, min. 79), Canales; i Willian José.

Girona: Bounou; Maffeo (Aday, min. 67), Ramalho, Bernardo, Juanpe, Mojica; Pere Pons (Aleix García, min. 67), Granell, Borja García; Portu (Soni, min. 76) i Stuani.

Gols: 1-0, Canales (min. 11). 2-0, Januzaj (min. 34). 3-0, Oyarzabal (min. 70). 4-0, Oyarzabal (min. 85). 5-0, Juanmi (min. 89).

Àrbitre: Munuera Montero (comitè andalús). Ha amonestat Raúl Navas, Canales (Reial Societat); Granell, Mojica (Girona).

Estadi: Anoeta, 18.027 espectadors.