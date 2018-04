Kévin Soni, un talent de futur s'estrena a Primera

El dia que es confirmava un èxit històric, la permanència del Girona a Primera Divisió en la temporada del seu debut a la màxima categoria, l'equip entrenat per Pablo Machín jugava el seu pitjor partit de la temporada. Poc, ben poc, per no dir res, es pot extreure en positiu del 5-0 d'ahir a Anoeta que, però, sí que passarà a la història per a Kévin Soni després que el jove davanter camerunès del Peralada-Girona B s'estrenés a Primera Divisió. Pablo Machín se l'havia emportat a Anoeta assegurant que «té molt potencial i ens pot ajudar en atac si ho necessitem» i, a l'hora de la veritat, el tècnic va acabar recorrent a Soni tot i que, quan va entrar al camp, el Girona ja estava perdent per 3-0. «Estic molt content per mi, però ha estat un partit complicat per a l'equip; quan m'han dit que anava a entrar només he pensat a donar el màxim de mi mateix», va explicar ahir al vespre a Anoeta un Kévin Soni a qui, aquest passat gener, el Girona va allargar el seu contracte fins al 2022.

A Peralada, Kévin Soni no ha tingut sort de cara a gol (n'ha marcat 1 en 23 partits). Però, tot i veure poca porta a Segona B, a Montilivi no tenen dubtes del potencial d'un jugador que va arribar el passat estiu procedent del Girondins de Bordeus. Nascut fa 19 anys a Douala (Camerun), Kévin Soni es va formar a França, al futbol base del Girondins de Bordeus, i amb només setze anys es va estrenar amb el primer equip dels francesos en un partit de Copa contra el París Saint Germain (3 minuts en un partit que el PSG va guanyar 2-1 al Parc dels Prínceps).

La temporada següent, el tècnic del Girondins de Bordeus, l'exinternacional Willy Sagnol, el va fer jugar en dos partits de lliga a la primera divisió francesa (Bastia i Lille) i un a l'Europa League contra el Rubin Kazan. La temporada passada, però, Kévin Soni va jugar cedit al Pau (tercera divisió) i a l'estiu va arribar al Girona per reforçar el Peralada a Segona B.

A l'estiu, en pretemporada, Kévin Soni va treure el cap en algun amistós del primer equip, però després, encara que ha entrenat sovint amb el primer equip, no havia tingut cap més oportunitat fins ahir. «No crec que això d'avui hagi estat un somni, sinó més aviat una recompensa», va explicar Soni, que va assegurar que «seguiré treballant per tenir continuïtat i gaudir d'alguna oportunitat més».

En els 23 partits que ha jugat aquesta temporada amb el Peralada, Kévin Soni només ha pogut marcar un gol. Va ser a casa, en la derrota 1-2 contra el Vila-real B, en una temporada en la que el jove davanter camerunès no va poder debutar fins a la sisena jornada per problemes burocràtics i, a sobre, després se'n va perdre dues més, per sanció, en veure una vermella directa al camp del Deportivo Aragón (jornada 8).