«No hem vist el Girona de sempre, ha faltat competir»

A Anoeta es va veure un Girona desconegut. Desdibuixat. Lluny de la seva millor versió i del que espera Pablo Machín. Tant, que el tècnic apareixia ben disgustat a la sala de premsa, ja amb el dolorós 5-0 a la maleta. Resignat, i també realista, es va mostrar en una roda de premsa en què va lamentar la poca competitivitat dels seus. Això, però també no va amagar que les opcions de lluitar per Europa continuen intactes, obrint fins i tot la porta a retocar el seu onze tipus de cara a les properes jornades.

Ja amb la primera resposta es va veure que el sorià no estava per romanços i que la d'ahir seria una compareixença ben diferent a la que Machín ens té acostumats. Se li va preguntar per quina lectura es podia fer després del 5-0. I aquestes van ser les seves paraules. «Veient el resultat, tu mateix pots fer una lectura», va dir al periodista, abans d'argumentar-ho. «El que no comença bé és difícil que pugui acabar bé. I nosaltres, hem començat malament i hem acabat encara pitjor. No s'ha vist el Girona habitual. Podríem dir que no hem competit». Precisament això és el que més preocupa el tècnic: competir. Fins ahir, sempre havia dit que l'únic dia en què el Girona no havia estat a l'alçada havia estat a Eibar (4-1). Ara hi haurà d'afegir Anoeta, on el resultat final va ser d'escàndol. «Veníem amb la il·lusió de fer-ho bé, de donar una bona imatge i de puntuar. Nosaltres sempre ens hem caracteritzat per ser un equip intens, per jugar tots junts encara que avancem les nostres línies per pressionar. Però avui (ahir per al lector) no ha estat així i no ho hem sabut fer. La Reial, a més, ens ha buscat els passadissos interiors i ho ha fet molt bé. A tot això se li ha d'unir que el marcador se'ns ha complicat; així encara costa més ser sòlids», va analitzar. Tot afegint que «al final hi ha hagut més desordre general perquè els canvis que he fet no han ajudat gaire. Treient a Pere Pons, hem perdut solidesa al mig del camp», va dir.

Va reconèixer que la derrota era del tot justa. Bàsicament, perquè els seus van generar escàs perill, a banda de donar massa facilitats. «No ha estat fins que perdíem per 2-0 que hem plantat cara. Llavors hem tingut una bona ocasió d'Stuani que ha marxat fora. Ha estat massa poc per dir que hauríem pogut treure alguna cosa positiva».

Per a Machín, l'«única» alegria va ser la salvació matemàtica. «Això reafirma que és molt meritori el que hem fet aquesta temporada, tot i que ara ens hem marcat reptes més ambiciosos. Això sí, hem fet un mal partit si el que volem és lluitar per Europa». I sí, va admetre que «per suposat» al vestidor i també a ell mateix «ens afecta» rebre un 5-0 en la lluita per intentar classificar-se per a la propera edició de l'Europa League. «D'aquí ens emportem una bona golejada. Això sí, d'un equip que és boníssim i que ens pensàvem, mesos enrere, que acabaria per davant nostre a la classificació». Ara, tocarà refer-se ben aviat. Principalment, perquè el divendres el Betis, un rival directe en la lluita per Europa, visitarà Montilivi. «Esperem que es torni a veure el Girona de sempre i que l'actuació d'aquesta tarda no es torni a repetir. Aquest equip sempre ha tingut orgull i ara no serà menys. Intentarem acabar la temporada de la millor manera possible», va rematar, abans d'obrir la porta a la possibilitat de fer «canvis» a un onze que, fins ara, sembla intocable.