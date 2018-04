La permanència matemàtica arriba el dia de l'actuació més decebedora

El dia que el Girona tenia més motius que mai de celebració, va arribar l'actuació més decebedora de la temporada. Perquè encara que l'objectiu d'ara sigui classificar-se per a la Lliga Europa, com va subratllar Pablo Machín a la sala de premsa, l'equip va certificar a Sant Sebastià la permanència matemàtica. I no és poca cosa perquè fins ara mai cap debutant ho havia aconseguit amb tant de marge (7 jornades) abans del final de la temporada. Fins aquest cap de setmana el rècord el tenia l'Albacete de Benito Floro, que la campanya 1991/92 va assolir la salvació faltant sis partits.

De fet, el Girona va sortir a jugar a Anoeta amb aquesta permanència matemàtica ja a la butxaca, gràcies a la victòria in extremis del Llevant contra el Las Palmas (2-1) al Ciutat de València. Amb aquest resultat els canaris es quedaven amb 21 punts i no podien avançar el Deportivo, que en té 23 i marca els llocs de descens. La diferència entre els gallecs i el Girona és de 21 punts, just quan falten 7 jornades per al final de la lliga. I els gironins tenen a favor l' average.

Aquest èxit, i la pressió que els havia posat la quarta victòria seguida del Betis, dissabte, sobre l'Eibar, en la lluita per Europa no va servir per esperonar l'equip, que va firmar a Sant Sebastià la pitjor actuació de l'any del debut a Primera. Més dolenta que a Eibar (4-1) i gens comparable amb les golejades encaixades al Camp Nou (6-1) i al Bernabéu (6-3) perquè contra el Barça i el Madrid ja se sap que t'enfrontes a una galàxia diferent i els de Machín, la feina, ja la duien feta en molts d'altres camps. L'1-0 de Canales va ser tota una premonició del que vindria després. «El que comença malament sol acabar pitjor», va admetre el tècnic del Girona al final del partit, conscient que el seu equip no havia «competit».



El camí equivocat cap a Europa

El camí per acabar jugant la Lliga Europa de la propera temporada passava per Anoeta. La Reial Societat ja ho té tot fet en aquesta Lliga i, en canvi, el Girona ambiciona arrodonir un any d'èxit amb una sonada classificació europea. A Sant Sebastià va decebre i ara la situació és aquesta: el Betis, amb 49 punts, ocupa la cinquena posició. I el Vila-real, amb 47 i un partit menys –el que disputa aquesta nit contra l'Athletic–, és sisè. El Sevilla, que ha perdut pistonada aquestes darreres jornades, està instal·lat al setè lloc amb 46, un més que el Girona (44), vuitè.

Divendres Montilivi té la paraula. Arriba el Betis, un rival que arrossega afició i que, a més, presenta el morbo del retorn a l'estadi de Quique Setién, el tècnic que, dirigint el Lugo, va evitar l'ascens del Girona a Primera en l'afegit del darrer partit de lliga 2014/15. La victòria mantindria ben viva la lluita. Qualsevol altre resultat, ja ho complicaria tot molt.