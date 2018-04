Feia més de vint anys que el Girona no encaixava un 5-0

El Barça (6-1), el Madrid (6-3) i també la Reial Societat (5-0). Aquests han estat, fins ara, els equips que han golejat el Girona en l'any de la seva estrena a Primera Divisió. Al Camp Nou i al Bernabéu, la imatge va ser ben diferent de l'oferta diumenge a Anoeta però el cabàs de gols Bounou se'l va endur igual. Per trobar el darrer 5-0 encaixat pel Girona cal remuntar-se a la temporada 1994-95, a Segona B, quan Castelló, Ontinyent -a Montilivi i Nàstic (l'últim que ho havia aconseguit) van superar-lo pel mateix marcador. No tan lluny (2003-04), el Girona va caure també a Tarragona per encara més diferència de gols (6-0). El curs 1993-94, sempre a Segona B, el Girona va encaixar dues golejades a Tarragona (6-2) i a l'Hospitalet (5-1) mentre que a Lleida (79-80) va rebre una altra mà en blanc (5-0). A Tercera l'equip també va sortir escaldat del Prat (5-1) el curs 06-07, de Balaguer (5-1) el 99-00, contra el Barça C (5-1) el 86-87, a Manlleu (6-1) el 85-86, a Sant Andreu 5-1 (81-82) i al camp del Júpiter (5-0). També va ser sonora la desfeta a Cerdanyola de Mataró per 6-2 (82-83) a Regional Preferent.