El Girona amplia el contracte de Portu fins el 2022

Notícia bomba, la que acaba d'anunciar el Girona. El club de Montilivi, a pocs dies pel trascendental partit de Lliga davant del Betis amb l'Europa League en joc, ha ampliat el contracte de Cristian Portugués 'Portu'. El murcià, que renovava aquest darrer estiu fins el 2021, ara serà blanc-i-vermell fins el 30 de juny del 2022.

D'aquesta manera, la direcció esportiva fa un pas per intentar blindar a un dels seus futbolistes més cobejats. Portu, amb 11 gols en els 31 partits de Lliga que ha disputat, ha cridat l'atenció a diversos clubs. Tenia una clàusula de només 12 milions d'euros, pràcticament un caramel per a qualsevol equip que hi estigués una mica interessat. D'aquesta manera, amb aquest moviment, el Girona ha apujat la clàusula del jugador, lligant-lo per un any més.

Va arribar a Montilivi l'estiu del 2016 després de baixar a Segona B amb l'Albacete i des de llavors s'ha convertit en una peça indispensable per a Pablo Machín. Ha jugat 72 partits en dues temporades, marcant 19 gols. Fins fa poc, s'especulava amb la possibilitat que Portu entrés en una de les convocatòries de Julen Lopetegui, el seleccionador espanyol, de cares al Mundial que se celebrarà a Rússia aquest proper estiu. A l'hora de la veritat, però, el de Beniel no hi va aparèixer tot i que el propi Lopetegui va mantenir-li la porta oberta degut a la seva "gran temporada" amb el Girona.

El club celebrarà demà a la tarda una roda de premsa per presentar aquest acord.