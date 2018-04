El Girona escalarà llocs al rànquing de la classificació històrica de Primera

Per molt que es repassi el vídeo i es dediquin hores i hores a deliberar qui va ser el millor jugador del Girona de diumenge a Anoeta, és pràcticament imposible trobar-ne cap que destaqués mínimament per merèixer aquest reconeixement. El debut de Kevin Soni va ser el fet més destacat, malgrat que el davanter camerunès no va aportar res en els pocs minuts que va tenir. Tanmateix, i sobretot veient el cabàs de gols que havia rebut, l'equip de seguida va voler cercar i va trobar un costat positiu al desastre de Sant Sebastià. El Girona ja té matemàticament assegurada la permanència a Primera Divisió per la temporada que ve. Sí, l'objectiu inicial d'aquest primer i il·lusionant curs a la màxima categoria que semblava que seria tan i tan complicat s'ha assolit oficialment a principis d'abril tot i que a Montilivi -vestidor inclòs- feia setmanes que es donava per fet. El Girona ja fa dies que ha canviat d'objectiu. Ara lluita per entrar a l'Europa League i potser va ser de tant mirar enlaire diumenge que va ser ben repassat per la Reial Societat. Sigui com sigui, si hom es queda amb el cantó positiu que Machín va voler donar a la jornada cal ser realistes i valorar el mèrit d'haver assolit la salvació a 7 jornades pel final de la temporada. En aquest sentit, el Girona no només ha signat un nou rècord a la Lliga (és el debutant que se salva més aviat de la història), sinó que també avança posicions en la classificació històrica de Primera Divisió.

Així, el conjunt gironí, amb la participació el curs vinent novament a Primera, supera el Comtal i iguala el Lleida en temporades a la màxima categoria. D'aquesta manera, el Girona passa a ser sisè equip català per darrere de Barça (86), Espanyol (82), Sabadell (14), Nàstic de Tarragona (4) i Europa (3). El Comtal, antic filial del Barça, tan sols hi va jugar una temporada (56-57) i per tant ja queda per sota del Girona, que empata amb l'antiga UE Lleida. Pel que fa al rànquing general de la resta d'equips que han jugat a Primera, els gironins superen també el Xerez, el Tetuán i la Cultural Lleonesa, que només hi han jugat una temporada. A més a més, igualen amb el Mèrida, l'Extremadura i l'AD Almeria, equips refundats i que competeixen ara amb una nova denominació, com el Lleida. El conjunt de Montilivi, a més a més, deixarà de ser el 62è i últim equip novell a la màxima categoria per convertir-se amb el 58è, per darrere del grup de clubs que acumulen tres participacions a Primera i que encapçala el Leganés (encara no salvat matemàticament però, com l'Eibar, sí que virtualment). En aquest paquet d'equips hi són també l'Europa, el Jaén i el Reial Burgos. D'aquesta manera el Girona deixarà el darrer lloc d'aquesta honorífica classificació, que podria ser per a l'Osca si els de Rubi són capaços d'ascendir. Els aragonesos són l'únic equip de Segona A dels molts que lluiten per pujar que no té experiència a Primera.