Portu: «El meu objectiu principal és fer història amb el Girona»

"El Girona m'ha ajudat a millorar des del primer dia. Intento tornar la confiança que m'han donat el doble cada partit. Des del club se m'ha fet saber que aquest és el millor projecte per a mi. Vull seguir madurant i ajudant a l'equip a fer història", ha assegurat aquesta tarda Portu en l'acte de presentació de l'ampliació i millora del seu contracte fins el 2022. D'aquesta manera el Girona blinda la continuïtat d'un dels futbolistes que més ha destacat aquest any en l'estrena a Primera, tot i que com va admetre Quique Cárcel, sempre hi ha la possibilitat que acabi venint un altre equip, pagui la nova clàusula de rescissió, i se l'emporti.

Portu, que va arribar la temporada passada a Montilivi provinent de l'Albacete, ha insistit que "el meu principal objectiu és fer història amb el Girona. Primer, acabar bé aquesta temporada lluitant per un objectiu que semblava impensable. A curt termini ho donarem tot per entrar a Europa. A llarg termini, que l'equip creixi i consolidar-se a Primera". Segons ha subratllat "no he escoltat cap possible oferta, no en tinc ni idea de cap, perquè he estat centrat en el Girona". També ha parlat del partit contra el Betis d'aquest divendres: "El Betis? És un partit molt complicat. La seva dinàmica és molt bona. Tenim moltes ganes de demostrar que el 5-0 d'Anoeta va ser un accident. I reivindicar-nos, donant una alegria a l'afició. Ho mereixen"

En la seva compareixença el futbolista murcià també ha dit que el millor pel Girona seria la continuïtat de Pablo Machín, que malgrat tenir un any més de contracte, fa algunes setmanes va obrir la porta a la seva sortida "si arriba una oferta irrebutjable". Sobre la negociació amb el tècnic, a qui el Girona vol ampliar el contracte per dos o tres anys més, el director esportiu Quique Cárcel ha dit que "Machín té un any de contracte. Sóc molt optimista. Falta molt per demostrar i créixer professionalment. Portu segur que vol jugar al Barça o al Madrid, però sap que ha de demostrar que ha de créixer. Això passa pel cap de molts professionals. Per què no fer-ho al Girona?" es va preguntar.