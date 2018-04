Cárcel, «optimista» amb la continuïtat de Machín

Amb Portu ben lligat, a Quique Cárcel encara li queda feina per fer. Vol tractar amb Borja García i Yassine Bounou les seves respectives situacions contractuals, però on hi té tota l'atenció centrada és en la continuïtat de Pablo Machín, en qüestió tot i que el vincle amb el tècnic s'allarga fins al 2019. El sorià deia, unes setmanes enrere, que «valoraria» una possible oferta «irrebutjable»; una frase que va engegar tota la maquinària del club. L'objectiu, ben clar: convèncer Machín i fer-lo veure que la millor opció és seguir a Montilivi. No un any més, sinó uns quants més. De moment, no hi ha novetats al respecte però Cárcel, ahir, es mostrava «molt optimista al respecte».

Després de valorar el gest de Portu i de parlar del murcià, el director esportiu va abordar la situació de Machín. «Encara li queda un any més de contracte amb nosaltres. Estem parlant i negociant tot intentant millorar. Cal recordar que hi ha dues parts implicades. La nostra és molt clara, ara falta que per l'altra, s'arribi a un acord. Però crec que la sintonia és molt positiva. Ens agradaria que Machín seguís portant el timó d'aquest projecte», va dir.

No va ser l'única resposta. «N'estem parlant i és evident que hi haurà un dia en què s'haurà de decidir si segueix o no. Ell té un any més i el Girona al cap». I ho rematava: «A dia d'avui no tinc cap constància que Machín no seguirà aquí l'any vinent». Això el fa ser «molt optimista». També, l'opció que el tècnic vulgui «demostrar i créixer professionalment a Montilivi». «Segur que Portu vol jugar a Barça i Madrid, però primer sap que ha de demostrar que pot créixer. Això passa pel cap de la majoria de professionals del futbol». També pel de Machín. Per tant, «per què no fer-ho al Girona?». De moment, tot continua igual. I queda un mes i escaig perquè s'acabi la Lliga.