Machín espera contra el Betis la millor versió del Girona

L'entrenador del Girona, Pablo Machín, espera que demà l'equip es refaci de la patacada d'Anoeta davant del Betis "i tornem a ser el bloc reconeixible de tota la temporada". La visita de l'equip andalús ha estat considerada com "una final" pel preparador per la importància dels tres punts en la lluita per Europa, tot i que també ha admès que "si superem aquesta, encara en quedaran més, de finals". Olunga i Carles Planas, lesionats, seran les úniques baixes dels gironins.

Preguntat per com s'ha refet l'equip després de la golejada contra la Reial Societat (5-0), Machín ha dit que "són circumstàncies que a vegades passen en el futbol, no va ser el nostre millor partit i, a més, va coincidir amb la millor versió de la Reial. L'entrenador no ha volgut donar pistes sobre si introduirà canvis a l'onze habitual per mirar de dosificar la plantilla ara que ve, a més, una setmana de tres partits (Betis, Alabès i Espanyol). "Queda un darrer entrenament i haig de seguir donant voltes a quin equip farem", ha dit.

Machín també ha elogiat el Betis, ha recordat que en el mercat d'hivern es va reforçar amb un futbolista "a l'abast de pocs com Bartra" i ha considerat que l'arribada del defensa "els ha permès variar la seva manera de jugar, ara ho fan d'una manera semblant a la nostra". A més ha recordat el potencial ofensiu que tenen els andalusos. Per últim ha aplaudit la renovació de Portu i no ha donat novetats sobre la negociació de la seva ampliació de contracte: "ara l'important és el partit amb el Betis, un cas particular no ens pot distreure i si us dic la veritat, no he parlat amb els meus agents sobre l'oferta que ha fet el club".