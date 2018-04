Sergio León: Una perla polida al Llagostera

Sergio León és el màxim golejador del Betis i una de les grans amenaces que tindrà divendres el Girona. El davanter andalús, que ja sap què és marcar a Montilivi (ho va fer amb l'Elx en un 0-1 de la temporada 14-15) arriba amb la punteria afinada després d'haver marcat en les dues últimes jornades, contra l'Eibar i el Getafe. En total, León suma 11 dianes aquesta temporada i supera les 10 que va aconseguir el curs passat amb Osasuna a la màxima categoria. L'eclosió de Loren Morón (5 gols) i el retorn de Rubén Castro (1 gol) han restat minuts al de Palma del Río que, no obstant això, ha respost a la perfecció marcant 6 gols des que ha començat el 2018. Això suposa una mitjana d'un gol cada 162 minuts. El paraguaià Tony Sanabria també s'ha recuperat però tot sembla indicar que serà Sergio León qui lideri l'atac verd-i-blanc demà a Girona.

León tornarà a una terra que coneix bé i de la qual guarda un gran record gràcies a la temporada en què va defensar la samarreta del Llagostera, a Segona A. Era el curs 14-15 i l'andalús venia de fer 12 gols amb l'Il·licità a Segona B (13-14). Sense lloc a Primera Divisió amb el primer equip de l'Elx, va acceptar ser cedit a Segona A, al Llagostera, on va continuar creixent convertint-se en el davanter de referència dels gironins, que van acabar novens. L'Elx havia captat León de les seves bones temporades al Reus (2011-13) contra el qual el Llagostera s'havia enfrontat uns quants cops i Oriol Alsina i Gerard Escoda -exresponsable esportiu reusenc- en tenien molt bons informes. La bona relació d'Alsina amb el llavors director esportiu de l'Elx, Víctor Orta, va fer que León acabés a Llagostera. «El coneixíem molt bé. Vèiem que tenia una capacitat molt bona de fer gols. Aquí va agafar competitivitat i es va espavilar. Va explotar a la segona volta», recorda Alsina.

En el contracte de cessió entre l'Elx i el Llagostera hi havia inclosa una opció de compra per valor de 150.000 euros. Això sí, calia fer-la efectiva abans del 30 de juny del 2015. El Llagostera tenia decidit activar-la i que León es convertís en el jugador franquícia de l'equip però finalment no va poder fer-hi front. «Teníem reservada una partida de diners pel seu fitxatge però a l'hora de la veritat no van entrar», recorda Alsina, que lamenta que no es fes aquella operació. «Ens va trastocar els plans. Després també vam perdre Alcalá i ens vam quedar sense dues peces de la nostra columna vertebral», destaca Alsina. Finalment, León va tornar a l'Elx, que havia descendit administrativament a Segona A, i va ser pitxitxi de la categoria, amb 22 gols. Un estiu després l'Osasuna va pagar 1,7 milions d'euros pel seu fitxatge. L'estiu passat, León va complir el seu somni i va tornar al Betis, que en va pagar 3,5 milions al conjunt navarrès, descendit a Segona A. Unes xifres que maregen i que queden molt lluny dels 150.000 euros a canvi dels quals hauria pogut ser propietat del Llagostera. Alsina es desfà en elogis cap al seu exjugador. «Ja es veia en aquell moment que tenia nivell per arribar a Primera. Ara té una mitjana brutal de gols i si jugués més encara en faria més. Per mi, hauria de competir per anar al Mundial», subratlla el director esportiu del Llagostera, que s'alegra que les coses li vagin bé. Això sí, demà a Montilivi desitja que «Sergio León marqui però que guanyi el Girona».



Somni fet realitat

Bètic des de ben petit, Sergio León va complir l'estiu passat el somni de formar part del primer equip i de treure's l'espina de l'efímer debut del 2010, precisament contra el Girona al Villamarín (0-1). El sentiment bètic de León és dels sincers i això li dona un plus a l'hora de defensar la samarreta de l'equip de la seva vida. «La seva il·lusió era jugar al Betis. Quan estava amb nosaltres al Llagostera gaudia i s'ho passava bé però sempre deia que algun dia volia jugar-hi. En el partit que vam jugar al Benito Villamarín (2-2) es notava que la gent l'apreciava. Al final ho ha aconseguit i ens n'alegrem per ell», revela Oriol Alsina.