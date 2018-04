Portu es queda per «continuar fent història amb el Girona»

Blindat. Així ha quedat Cristian Portugués, Portu, després de signar la millora i ampliació de contracte amb el club de Montilivi. Els cants de sirena provinents d'altres clubs i que havien arribat a Montilivi van fer moure la direcció esportiva del Girona de pressa. Així, conscient que el magnífic rendiment que està oferint aquesta temporada (11 gols) i que la clàusula de rescissió, de només 12 milions d'euros, feien de Portu un jugador ben atractiu per a molts clubs, Quique Cárcel va contactar-hi per proposar-li una ampliació i millora de contracte. Al contrari del que algú es podria pensar, la predisposició de Portu va ser bona de seguida i lluny d'enrocar-se la negociació amb l'aparició d'altres ofertes, ben aviat el murcià i el Girona es van posar d'acord per ampliar el contracte, un any més, fins al 2022 i eixamplar també la clàusula de rescissió, que superarà els 20 milions. «Vull continuar creixent i fent història amb el Girona», deia ahir Portu en l'acte de presentació de la seva renovació. Tota una declaració d'intencions d'un dels ídols de l'afició i un home que exemplifica els valors de «sacrifici, esforç i mentalitat» que tant agraden a Cárcel.

Que si vindrà el Sevilla, que si el València, que si Lopetegui el convocarà per al Mundial... L'excel·lent rendiment de Portu des que va arribar a Montilivi l'estiu del 2016 no ha passat desapercebut per ningú. Clau en l'ascens i determinant aquesta temporada a Primera, el seu nom estava -o continua estant- anotat en les agendes de molts directors esportius. Ara però, qui el vulgui s'haurà de gratar més la butxaca. Sigui com sigui, Portu va assegurar que en cap moment s'havia deixat seduir per possibles ofertes i que ell «sempre» ha estat centrat en el dia a dia amb el Girona. De fet, el de Beniel reconeixia ahir que no s'ho va pensar gaire quan el Girona li va presentar la proposta de millora de contracte. «No estic gaire pendent d'aquests temes. No vaig sentir cap rumor i no em va arribar res. Ha estat un procés força fàcil. En cap moment vaig dubtar. Jo estic content i el Girona també», assegurava. En aquest sentit, Portu es marca ara el repte de «continuar creixent i fent història amb el Girona». El murcià, més enllà de pensar en el futur, aposta primer per «lluitar fins al final aquesta temporada» i després ja pensarà en el curs que ve «amb calma» i novament amb «l'objectiu de la permanència».

L'ex de l'Albacete té clar que Girona és el millor lloc per a assolir els reptes que es marca. «El Girona em va ajudar a millorar i madurar com a jugador. Cal trobar un lloc així per créixer i aquest és el millor per a mi. He de donar les gràcies al míster i a en Quique per haver confiat en mi. Vull continuar creixent i madurant aquí com a jugador», deia. A més a més, el murcià afegia que el Girona «és un club en creixement, que se supera dia a dia» i lloava el tracte al futbolista. «Ens tracten fenomenal». Per tot plegat reiterava que «no m'ho vaig pensar» a l'hora d'ampliar el contracte. Pel que fa als objectius que es marca, a banda del «principal» de «fer història amb el Girona», el murcià vol «acabar bé aquesta temporada lluitant per un objectiu que semblava impensable. A curt termini ho donarem tot per entrar a Europa. A llarg termini, que l'equip creixi i consolidar-se a Primera».

Portu ja havia renovat el mes de juny de l'any passat un cop assolit l'ascens però el club li ha volgut valorar el rendiment i, de passada, demostrar amb aquesta operació que no vol ser un club petit al qual prenen els millors jugadors. Cárcel restava ferro a la jugada mestra i volia només centrar-se en el reconeixement al jugador. «No hem rebut cap trucada de cap equip dient que el volien i que pagarien la seva clàusula. Només hem volgut premiar el seu rendiment bestial». Cárcel insistia en el fet que el Girona té recorregut. «Li hem demostrat que el volem i que és important. Volem viure un projecte a llarg termini amb ell», deia. Tot i això, el futbol està demostrant que és imprevisible i mai es pot descartar res. Així, Cárcel responia amb un «tot pot passar; té una clàusula», la pregunta de si quedava descartada la seva venda.