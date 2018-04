«El Betis és el rival més en forma en la lluita per Europa»

Si la pluja no ho evita, Montilivi ha de presentar avui una entrada de gala en un dels autèntics «grans» partits que li resten al Girona a casa aquesta temporada. Arriba el Betis, un històric, un rival amb morbo i, per postres, un dels equips implicats en la lluita per jugar a Europa la propera temporada. Hi són tots els ingredients, i també les ganes de reivindicar-se dels locals, després d'oferir la seva pitjor versió a Anoeta diumenge passat contra la Reial Societat. Pablo Machín va deixar clar ahir que confia que el 5-0 sigui història. I que una possible victòria sobre els andalusos torni a disparar la moral i l'autoestima dels gironins. Això sí, va recordar el potencial del Betis i el seu excel·lent moment de forma (quatre triomfs seguits): «són l'equip més en forma de tots els que lluitem per Europa», va assegurar.

Amb les úniques baixes segures dels lesionats Planas i Olunga (el kenià semblava que podria reaparèixer però l'última revisió mèdica aconsella ajornar uns dies més el seu retorn), el Girona rep el Betis amb l'objectiu de «tornar a ser l'equip reconeixible de la major part de la temporada». Pablo Machín va dir que per a ells «tenir el Betis com a rival directe en la lluita per Europa és un afalac» i va insistir que l'únic equip que hi ha en aquesta pugna que a principi de temporada no estava obligat a ser-hi és el seu. Aquest és un cap de setmana clau perquè, a banda del Girona-Betis, també hi ha, demà, un Sevilla-Vila-real, que enfronta el sisè amb el setè. «No podran guanyar tots dos, però el que és més clar és que si nosaltres volem seguir pensant en Europa hem de sumar victòries», va dir el tècnic. I ara, precisament, al Girona li costa fer-ho, encadenant tres jornades seguides sense guanyar (Madrid, Llevant i Reial Societat).

Va parlar l'entrenador del 5-0 de Sant Sebastià apuntant que «són circumstàncies que passen molts cops» i va admetre que «nosaltres no vam estar bé i, a més, això va coincidir amb una gran actuació de la Reial Societat». Per això va parlar de seguida de mirar de «revertir la situació, per tornar a ser el Girona reconeixible. Si ens guanyen, que pot passar, que sigui perquè el rival ha sigut molt millor que nosaltres». També va recordar, en aquest sentit, que «sempre ens hem aixecat i hem competit bé després d'una patacada».

Poques pistes, com és habitual, va donar sobre l'onze que alinearà aquesta nit. Fa dies que es parla d'una possible revolució per tal de dosificar la plantilla en la recta final de la temporada, però aquesta no acaba d'arribar i sempre acaben sortint els mateixos. Qui sap si avui serà el dia de Muniesa, Timor o Aleix Garcia, que esperen la seva oportunitat des de fa temps. S'ha de tenir, a més, certa perspectiva perquè avui s'obre un període de tres partits en deu dies: Betis, Alabès el proper dijous, i Espanyol el diumenge 22 d'abril.

La principal recepta que ha donat per intentar doblegar el Betis és «tenir confiança que estem fent les coses bé, independentment de l'últim partit». A més, tot i que va reivindicar que «a Montilivi som un equip fort i li posarem les coses difícils al rival», Machín no els va escatimar elogis. «És un dels equips que està més en forma i el que ve amb més força dels que lluitem per un lloc a Europa». Així, va destacar poderosament el fitxtage de Marc Bartra al mercat d'hivern, «que els ha fet millorar els resultats i també els ha permès canviar fins i tot la forma de jugar, ara s'assemblen molt a nosaltres».

Machín va aprofitar l'acte per aplaudir la renovació de Portu. Pel seu cas, hi va passar de puntetes. «Això no ens ha de distreure», va dir, afirmant que encara no havia parlat amb el seu agent sobre l'oferta de renovació que el Girona ja els hauria presentat per intentar retenir-lo. Però això són figues d'un altre paner. I abans que res, toca guanyar el Betis.