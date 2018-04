Com si fos una final

La garrotada encaixada a Anoeta diumenge passat (5-0) va fer mal a un Girona que va marxar molt tocat de Sant Sebastià. El vestidor continua dolgut pel resultat però confia saber canalitzar la ràbia i convertir-la en un element positiu que aquest vespre contra el Betis ajudi a recuperar la millor versió de l'equip. Malgrat la desfeta a terres basques, les opcions d'entrar a l'Europa League continuen intactes i la jornada es presenta d'allò més apassionant amb també un duel entre el Sevilla i el Vila-real. El Betis arriba com una moto, llançat després de quatre victòries, cinquè i amb cinc punts d'avantatge respecte als gironins, que només han sumat un punt en els últims tres partits, en els quals ha encaixat 12 gols. Tot plegat fa que des de Montilivi, fins i tot per al mateix Pablo Machín, es vegi el partit d'avui com «una final». Si el Girona és capaç de superar el Betis dormiria sisè, amb 47 punts, superant el Sevilla (46) i el Vila-real (47), que s'enfronten demà al Pizjuán. «Ens ho agafem com una final, però si guanyem, en vindran més», va subratllar ahir el tècnic dels de Montilivi, que fa tres partits que no celebren el triomf.

Sigui com sigui, i combinacions al marge, l'equip està animat i amb ganes de treure's el mal regust de boca que va deixar el 5-0 a Anoeta. La setmana ha servit per fer net, analitzar què va fallar i mirar de fer veure als jugadors que si no estan al seu màxim nivell és molt difícil plantar cara a qualsevol rival de Primera Divisió. Per superar aquest vespre el Betis cal, primer de tot, competir. Un cop recuperada aquesta virtut, el Girona hauria de saber mostrar la seva versió d'equip sòlid en defensa, solidari en l'esforç i, sobretot, efectiu en atac, que són els senyals d'identitat de l'equip.

Machín, que fa setmanes que no toca pràcticament res del seu equip base, no té clar encara si farà canvis a l'onze titular. No seria d'estranyar que retoqués un xic l'onze sobretot tenint en compte la càrrega de minuts de molts jugadors i que la setmana que ve hi ha partit dijous (a Vitòria) i diumenge (contra l'Espanyol). El porter Suárez, Carles Planas i Michael Olunga, lesionats, són les úniques baixes segures per al partit d'avui. Homes Muniesa, Aday, Timor, Aleix Garcia o el Choco Lozano podrien tenir la seva oportunitat en aquesta setmana de tres partits. Tanmateix, sembla complicat que el tècnic faci gaires canvis de cop avui, en un partit tan important.

Mentrestant, el Betis va arribar anit amb les baixes del sancionat Jordi Amat i del lesionat Adán. Javi García o Durmisi opten al lloc del central maresmenc. No s'espera que sigui gaire ben rebut el conjunt andalús per part de l'afició del Girona, que no oblida el 0-3 contra l'Sporting que, juntament amb l'1-1 dels gironins contra el Lugo, que dirigia precisament Quique Setién, va frustrar l'ascens dels blanc-i-vermells el 2015. Serà el primer cop que el tècnic càntabre torni a l'estadi després d'aquell dramàtic desenllaç de Lliga.