El Girona i Pep Guardiola promocionen la Costa Brava a Manchester

El Girona, representat pel president Delfí Geli; el director general Ignasi Mas-Bagà, i el copropietari Pere Guardiola va participar ahir a la nit a Manchester en un acte de promoció de la Costa Brava impulsat pel Patronat de Turisme. Al seu costat també hi era el tècnic del City Pep Guardiola. El mercat britànic és una de les principals fonts d'ingressos del turisme gironí. Durant l'acte es van degustar productes de la demarcació i es van projectar vídeos on Pablo Machín i diversos jugadors com Muniesa, Iraizoz i Pere Pons expliquen els principals atractius de les comarques gironines.