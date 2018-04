El Girona es queda en fora de joc

Un, dos i fins a tres cops, el col·legiat Jaime Latre, en consonància amb els seus assistents, li ha anul·lat un gol al Girona aquesta nit a Montilivi. Les decisions hauran estat més o menys encertades, però el cert és que totes elles han estan protagonistes en la derrota dels blanc-i-vermells, la primera que encaixen a casa després de poc més de quatre mesos. En un matx elèctric, en què els de Machín han merescut més, el Betis s'ha imposat gràcies a un solitari gol de Loren poc després de la mitja hora de joc. El somni d'Europa es complica; si més no, atrapar una cinquena plaça que sembla inaccessible.

Amb idèntic onze, però amb diferent actitud a la de fa uns dies a Anoeta. Així ha saltat el Girona a la gespa, conscient que una victòria refermaria de nou les opcions europees de l'equip. No ha tocat ni una peça Machín, que ha seguit confiant amb els de sempre. I els de sempre, lluny de semblar apàtics com a la darrera jornada, han sortit a menjar-se el món. Almenys, de bon inici. Intensitat, pressió alta i a lluitar cada pilota com si fos l'última. Això, contra un Betis, el de Setién, que ha canviat el seu dibuix habitual jugant amb tres centrals per intentar contrarestar el plantejament dels blanc-i-vermells.

Enmig d'un ambient de gala -tot i la pluja, Montilivi ha presentat un aspecte brillant i al duel a la gespa l'ha acompanyat el que han protagonitzat totes dues aficions a la graderia-, ha estat el Girona el que ha buscat el gol només començar. I no l'ha trobat Portu perquè se li ha fet de nit. El murcià, que continua tan fresc com el primer dia, li ha pispat la cartera al central Mendi, s'ha regirat i ha encarat porteria, però Dani Giménez ha reaccionat ràpid i ha tapat bé el xut de l'atacant. Era el minut 5. Al 12, l'oportunitat ha arribat a peus de Granell. Cacau del gironí, de falta, que ha rebutjat el porter com ha pogut.

Bé han arrencat els de Machín; la mala notícia, però, és que abans del primer quart d'hora, Maffeo i Ramalho ja han vist la targeta groga. Un perill, tenint en compte que quedaven un munt de minuts per davant. Mica en mica, s'ha estirat el Betis. Tant, que ha començat a treure el cap pels dominis de Bounou. Al 17, Ramalho ha salvat, 'in extremis', una possible rematada de Junior. Al 19, Fabián xutava per damunt del travesser. Molt més clara ha estat la següent. El central basc, salvador poc abans, ha perdut una pilota en una posició compromesa. Els andalusos han rearmat un atac ràpid i Fabián, sol, s'ha topat amb un inspirat Bounou.

Ha tornat a despertar el Girona, que durant uns minuts ha estat un pèl apagat. Una acció a pilota aturada, una de les especialitats, l'ha reactivat. Ha servit Granell, Portu ha pentinat al cor de l'àrea i Juanpe ha rematat al fons de la porteria. Montilivi ja cantava el gol però l'àrbitre ha anul·lat l'acció per fora de joc. Ho era. Els de Machín, entonats de nou, han seguit picant pedra i si no ha caigut l'1-0 ha estat perquè Portu no mesura una mica més. Granell ha vist l'internada de Mojica per l'esquerra i allà que hi ha anat la pilota. El colombià ha posat una centrada d'or al segon pal per a Portu, al que li ha faltat un pam per rematar.

I quan millor estava el Girona, ha arribat el 0-1. Joaquín, des del seu propi camp, s'ha inventat un gran contracop que ha finiquitat amb una passada interior per a Loren. Al davanter no li ha tremolat el pols, superant Bounou amb un toc suau. Montilivi ha esclatat; semblava el Villamarín. L'empat no ha arribat poc després per pura mala sort. Dani Giméne s'ha fet un embolic i se li ha escapat la pilota; Stuani l'ha collit però el seu xut l'ha tret un defensa sota pals.

Ha tirat de revolució Pablo Machín durant el descans. Lluny del que és habitual, ha fet dos canvis. I no només això, sinó que ha variat el dibuix per intentar buscar la reacció. Aday i Lozano han entrat per Maffeo i Borja García. L'equip ha passat a jugar amb un 4-4-2, amb un parell d'extrems ben oberts. Ramalho ha passat a fer de lateral dret i Aday, de lateral esquerre. Les ales les han ocupat Mojica i Portu. Pere Pons i Granell s'han fet càrrec del mig del camp. A dalt, dues puntes ben clares: Stuani i Lozano.

El primer quart d'hora ha estat elèctric, intens. Però sense cap ocasió clara del gol. El canvi de dibuix ha sorprès al Betis, que s'ha tancat al darrere tot buscant sorprendre amb transicions ràpides. I el Girona, s'ha llençat a per totes a la recerca de l'empat. L'ensurt l'ha protagonitzar Bernardo, que ha hagut de ser atès durant uns moments. Es flairava el tercer canvi, però el colombià s'ha recuperat a temps.

Fins al 60, que ha arribat una altra acció polèmica. Mojica, molt incisiu per la seva banda, ha posat una excel·lent pilota al pal llarg. Allà, Stuani, ha rematat a gol. L'àrbitre l'ha anul·lat per fora de joc, calcant la decisió del primer temps. I Montilivi ha esclatat.

També Mojica, un dels millors per al bàndol local, ha estat l'autor de la centrada que ha permès, al 68, al 'Choco' Lozano rematar de cap dins l'àrea. La pilota ha sortit per sobre del travesser. Apretava el Girona, però el Betis era molt perillós a la contra.

I com que no n'hi ha dos sense tres, com diuen els castellans, al 76 se li ha anul·lat un gol al Girona per tercera vegada. Granell ha penjat la pilota al segon pal i allà, en posició suposadament correcta, ha rematat Stuani al fons de la porteria. No ho ha entès així l'assistent, que ha aixecat la bandera.

Era un atac i gol dels gironins, que han buscat l'empat sense descans. Al 80, Dani Giménez ha hagut de treure el puny en una rematada d'Stuani. L'autor de la centrada? Un Mojica omnipresent. Granell ha vist la groga per tallar un contracop i es perdrà el partit de la propera jornada al camp de l'Alabès, just abans que Machín hagi esgotat els canvis, fent entrar a Soni en el lloc de Mojica.

En comptes de veure ocasions, al tram final hi ha hagut més llenya que futbol. Les tergetes grogues han volat; les han vist Portu i Juanpe, mentre l'afició bètica, molt present aquesta nit a l'estadi, ja celebrava la victòria.

GIRONA: Bounou, Maffeo (Aday, min. 46), Ramalho, Bernardo, Juanpe, Mojica (Soni, min. 86), Pere Pons, Granell, Borja García (Lozano, min. 46), Portu i Stuani

BETIS: Dani Giménez, Barragán, Mandi, Bartra, Junior, Joaquín (Campbell, min. 82), Javi García, Fabián, Guardado, Sergio León (Tello, min. 62) i Loren (Sanabria, min. 73)

GOLS: 0-1, Loren (min. 35)

ÀRBITRE: Jaime Latre (comitè aragonès). Ha amonestat Ramalho, Maffeo, Aleix Garcia -estava escalfant-, Granell, Juanpe, Portu, Aday (Girona); Bartra, Guardado, Mandi, Barragán, Javi García (Betis).

ESTADI: Montilivi, 11.286 espectadors.