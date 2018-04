Montilivi podria registrar una de les millors entrades de la temporada

L'atractiu del rival i la importància dels tres punts en joc per un objectiu tan llaminer com és entrar a la propera Lliga Europa fan d'aquest Girona-Betis d'avui un d'aquells partits que ningú es vol perdre. Les entrades estaven pràcticament esgotades ahir i la previsió és que la grada de Montilivi presenti una gran imatge, ajudada també per la presència, s'espera, d'un miler de seguidors del conjunt andalús (uns 300 a la zona reservada per a l'afició visitant i la resta amb entrades adquirides com un espectador qualsevol). La previsió de pluja durant aquesta tarda i l'hora del partit poc acabar afectant negativament l'assistència. En el darrer partit a casa, contra el Llevant, les entrades es van esgotar però el camp no es va omplir, registrant una entrada de 11.300 espectadors.

El Girona, dels set partits que resten per acabar la Lliga, en jugarà quatre a casa i tres a fora. Els rivals que encara han de passar per l'estadi són, a banda del Betis, l'Espanyol (diumenge 22), l'Eibar i el València.