Setién: «El Girona ja ha aconseguit el seu objectiu»

Quique Setién celebrarà aquesta nit a Montilivi el seu partit número 100 a les banquetes de Primera. Serà el seu retorn a l'estadi després de frustrar l'ascens al Girona el juny de 2015 amb el Lugo. El tècnic càntabre ha situat el Betis en cinquena posició i ahir, en la prèvia del partit d'avui, va admetre que ara que Europa, per a ells, és «una possibilitat real», també està més «nerviós» per la por de perdre el que han aconseguit fins ara. Setién, en aquest sentit, va dir que el Girona «ja ha aconseguit el seu objectiu, que era la permanència, i això els farà jugar amb més tranquil·litat. En canvi nosaltres, en la situació que ens trobem, potser sentim un punt d'obligació. Jo estic més nerviós que no pas abans», va assegurar.

L'entrenador del Betis va explicar que «ells ens coneixen bé, igual com nosaltres a ells. Al Girona de Machín ja ens hi vam enfrontar en l'anada a Sevilla i jo ho he fet molts cops, abans. Amb més o menys matisos, sempre juguen de la mateixa manera. Són un bloc que sempre compromet el rival, ho estan fent francament bé». Sobre les paraules de Machín –que al migdia, abans que comparegués Setién, havia dit que el Betis era l'equip més en forma de tots els que lluiten per anar a Europa–, va dir que «estem en un bon moment, amb molta confiança, però ells també a pesar de la darrera derrota a Anoeta. Mai es desanimen. Tenen gent amb capacitat de treball i qualitat, espero un duel atractiu i amb alternatives».

En aquest sentit va afegir que «he vist molts partits del Girona i sempre té opcions, encara que encaixi gols. Sempre donen un nivell força alt. Estan desafogats, no tenen l'obligacio d'entrar a Europa, perquè ja han complert el seu objectiu». Setién va considerar que sí que el Betis és el rival a batre: «potser sí que som els que estem en més bona forma, però al Celta, que tindrà opcions, també l'he vist bé, igual com el Girona... i després no ens hem d'oblidar del Vila-real i del Sevilla, que són equips que sempre s'han de tenir en compte».

La principal novetat a la llista de convocats del Betis és la reaparició del davanter paraguaià Tony Sanabria després de quatre mesos de baixa per una ruptura del menisc de la cama dreta. Els andalusos van arribar a Girona la passada mitjanit amb 20 futbolistes. El Betis espera el suport de més d'un miler d'aficionats a Montilivi, precisament un dia abans que comenci la Feria de Abril a Sevilla.