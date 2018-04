Més d'11.000 espectadors desafien la pluja a Montilivi

Montilivi, com ja es preveia, va presentar una magnífica entrada per veure el Girona-Betis a pesar del mal temps. Tot i que la pluja, amb insistència sobretot a la primera part i al tram final del partit, va acompanyar els 90 minuts, al camp s'hi van reunir 11.286 aficionats, una entrada similar a la de l'anterior partit a casa contra el Llevant. Ahir, però, a l'estadi també hi havia una gran presència de seguidors del Betis. Als 300 que omplien la grada visitant, cal afegir-hi els centenars que van comprar l'entrada en altres zones del camp. Probablement més d'un miler de seguidors bètics van veure el partit, animant el seu equip des del primer minut, i celebrant al final del partit, en el còrner de la grada visitant, la victòria que els acosta més a Europa amb els seus jugadors, que van anar a saludar-los expressament.