«Ho hem fet tot, ja no per empatar, sinó per guanyar»

Els tres gols anul·lats i les decisions arbitrals, cosa que no sol ser habitual, van monopolitzar la roda de premsa d'un Pablo Machín que va lloar l'empenta i la competitivitat dels seus futbolistes, va aplaudir l'espectacle que tant Girona com Betis havien ofert al damunt de la gespa de Montilivi, i va celebrar que el canvi de dibuix al segon acte funcionés a les mil meravelles.

Per arrencar, directe a barraca. Se li va preguntar què li havien semblat els gols anul·lats. Ell, com sempre, va ser sincer. «He vist un gol que m'han dit que no era fora de joc. Si et dic tot el que m'han dit: un penal a Stuani, que si per centímetres... Això és la polèmica de després dels partits. És difícil arbitrar. Sempre que siguin situacions comprensibles. L'últim dia, aquí a casa, ens van fer el gol en fora de joc i ho vam assumir. Els professionals hem de tenir clar que en directe és difícil de veure», va dir. I aquí no es va aturar. «No em vull centrar en polèmiques arbitrals. Si em fio del que em diu la gent, se'm posa el cap enorme. Mai m'havien anul·lat tres gols; amb això no vull dir res».

També se li va qüestionar si s'havia sentit perjudicat per aquest tipus de jugades. «Les decisions s'han de prendre en calent i és difícil. L'objectivitat dirà si ens ha perjudicat o no. Al futbol, en dos minuts, l'altre dia es va decidir quan faltaven 30 segons. Hi ha coses més fàcils de fer. Si treus una targeta per treure temps, afegir tres minuts sembla ridícil. Aquestes petites coses són més fàcils d'arreglar. Durant la competició, et donen i et treuen». I per rematar-ho: «La llàstima és que es parlarà més dels gols anul·lats que no del bon joc de tots dos equips».

Perquè amb això últim es va voler quedar. Amb el partit en sí. Amb l'actuació d'uns i altres. Però sobretot del seu Girona. «Hem competit aquest partit com si fos una final. Ho hem fet tot per guanyar», deia, abans d'analitzar que «la primera part ha estat molt bona. El Betis ha demostrat que és millor que nosaltres. No dic que no sigui meritori.Però a la segona part ho hem fet tot per marcar un gol o més».

Amb aquesta derrota, podria pensar que les opcions europees s'han esvaït. No ho va entrar a valorar Machín, que va recordar que el discurs segueix intacte. El d'anar pas a pas. «Les nostres aspiracions són guanyar el proper partit i competir així. Si no sumem un punt més d'aquí al final de Lliga, però competim així, marxaré amb el cap ben alt. Em fotrà, això sí». N'hi va haver més. «Aquest equip és ambiciós i sap què ha de fer per aconseguir grans fites. Treballar, entrenar, cuidar-se... És el nostre objectiu».

Sobre la jugada de Joaquín, va lamentar que cap dels seus futbolistes frenés el futbolista del bètic, que va recórrer un grapat de metres abans de cedir-li la pilota a Loren. «Sonarà malament, perquè hi ha molts puristes. Hem tingut tres opcions de fer-ho; entre Àlex (Granell, Pere Pons que no li ha volgut falta i al final, quan Bernardo s'ha aturat i no l'hem pogut tallar. No descobrirem la segona joventut de Joaquín».

I per acabar, del canvi de dibuix: «S'havia de fer un canvi. Veia molt clar que teníem dificultats per tapar els seus centrals. Els seus atacants ens estaven fixant massa als nostres defenses. Ens ha servit per tenir més profunditat i més velocitat per bandes. Ens ha sortit francament bé. Hem tingut ocasions suficients per capgirar el marcador. És una alternativa que fa temps que treballem».