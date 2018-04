Ni un canvi de dibuix evita la fi de la ratxa a Montilivi

Mitja part. El Girona estava perdent 0-1 i Pablo Machín volia sacsejar el partit que, després que Loren hagués culminat una gran jugada del veterà Joaquín marcant de vaselina, semblava trobar-se massa còmode sobre el camp amb futbolistes de molta qualitat movent la pilota. I el tècnic del Girona va sorprendre a tothom fent dos canvis abans de començar la segona meitat i desterrant, per primer cop en tota la temporada, la seva defensa de tres centrals per passar a jugar amb una convencional línia de quatre amb Aday i Ramalho de laterals. Els dos sacrificats varen ser Maffeo i Borja García, perquè més enllà de la línia de quatre al darrere, Machín buscava generar perill jugant amb Mojica i Portu d'interiors o, en molts moments, d'extrems. I gairebé li surt bé, perquè, sobretot el colombià, va tenir molt protagonisme amb bones centrades des de la banda esquerra busant les rematades d'Stuani i Choco Lozano.

No va poder ser. Una de les centrades de Mojica va acabar amb un gol legal d'Stuani, però l'àrbitre el va anul·lar. Igual com havia fet amb un de Juanpe a la primera meitat, aquest ben anul·lat, i un altre del mateix Stuani, més just, ja després del descans. El Girona va acabar perdent, perquè no va poder, o no el van deixar en el cas del tercer gol anul·lat, marcar l'1-1, però Pablo Machín va quedar satisfet del resultat del canvi de sistema: «Havíem de fer un canvi, perquè els seus tres centrals estaven jugant molt còmodes i els volíem pressionar més amb dos davanters; perquè els nostres centrals no estaven còmodes en la sortida; i perquè volíem arribar amb més profunditat per les bandes».

Les oportunitats del Girona en una segona meitat on va incomodar més el Betis no varen evitar, però, que els locals perdessin el seu primer partit a casa des de que l'Alabès va remuntar un partit que el Girona semblava tenir un guanyat. Un 2-3 que era l'última derrota gironina a Montilivi perquè des d'aquell dia, 4 de desembre, el Girona havia encadenat sis victòries consecutives jugant com a locals: Getafe (1-0), Las Palmas (6-0), Athletic (2-0), Leganès (3-0), Celta (1-0) i Deportivo (2-0); i un empat: Llevant (1-1). Ahir, l'àrbitre i l'art de Joaquín, a qui Granell i Pons no van saber aturar fent falta, van posar punt final a la ratxa.