La nit dels tres gols anul·lats

Jaime Latre, un àrbitre aragonès que a Segona ja havia entrat a la història del Girona per haver dirigit dos dels partits més recordats d'aquella etapa (el 5-0 contra el Las Palmas a Montilivi, i el 2-4 contra el Xerez aquell mateix any 2012/13, amb Rubi de tècnic, que va començar a frustrar el somni de l'ascens), serà recordat també a partir d'ara com el col·legiat dels tres gols anul·lats. Tres no en va validar ahir, favorables al Girona, tots per fores de joc molt justos o, en el cas del tercer, directament inexistents. Machín als vestidors ja va recordar, per exemple, que el Llevant va empatar a l'estadi en un fora de joc de centímetres. La pilota sempre cau a l'altre costat.

La primera de les tres jugades va tenir com a protagonista Juanpe. El partit encara anava 0-0. Era el minut 30, Granell serveix una falta des del lateral dret i Juanpe remata a gol. Estava en fora de joc, com tres futbolistes més de l'equip gironí. Molt més discutible va ser el segon gol anul·lat, a l'hora de partit. El Betis ja dominava per 0-1 i el Girona, havent aplicat Machín un canvi de dibuix tàctic per passar a un sistema 4-4-2, buscava l'empat. Una magnífica carrera de Mojica, que feia d'extrem, per la banda esquerra va acabar amb una centrada que Stuani va afusellar dins l'area petita al fons de la porteria del Betis. La posició antirreglamentària és per centímetres, exactament per la posició de la mà del davanter uruguaià.

El tercer gol anul·lat, directament, era totalment vàlid. Era el minut 81 i Stuani va rematar de cap una falta al fons de la porteria visitant. Les imatges televisives no deixen cap dubte. Arrenca en posició correcta i s'avança a la defensa del Betis. El gol, l'empat, hauria d'haver pujat al marcador. Stuani, al final del partit, deia que «tenim sensació d'impotència perquè l'equip ho ha donat tot però per diferents circumstàncies no hem pogut empatar». Se li va entendre tot. A més, va mostrar-se convençut que en el tercer gol anul·lat estava en posició correcta. «No em cal veure'l per televisió, n'estic completament segur», va assegurar. L'uruguaià va lamentar que «era una bona oportunitat per seguir enganxats a la part alta de la classificació» i també va reclamar un penal que Jaime Latre tampoc va voler veure. L'àrbitre, per postres, va permetre al tram final les contínues pèrdues de temps del Betis (amb la lesió del porter inclosa) i només va concedir, a pesar d'això, tres minuts d'afegit. Abans també havia condicionat el Girona mostrant dues targetes grogues molt ràpides a Ramalho (minut 7) i Maffeo (14) que van condicionar la defensa local. El carriler, per exemple, va ser rellevat al descans.