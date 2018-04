Quique Setién «Els tres gols del Girona han estat ben anul·lats»

Des d'aquell famós -i fatídic- dia del Lugo, que Quique Setién no tornava a trepitjar la sala de premsa de Montilivi. De nou, ho feia satisfet amb el resultat final. I més ahir, que el seu Betis encadenava la cinquena victòria consecutiva. «Hem arribat al final de Lliga en un moment extraordinari. Tots estan connectats i tenim una gran confiança», deia per començar. Va explicar que havien pogut «superar» a un rival, el Girona, que és «tremendament complicat». Recordant, també, que «hem defensat molt bé les accions a pilota aturada davant un rival que és especialista en aquestes jugades». Va elogiar també Joaquín, un dels protagonistes en l'acció del 0-1: «Veure a un futbolista veterà, com ho és ell, donant una assistència així a un nano que ara tot just comença com Loren, és una satisfacció enorme». Llavors se li va preguntar pels tres gols del Girona que no van pujar al marcador. «S'anul·len si són anul·lables. Pel que m'han dit, les tres accions són clares. Estan ben anul·lats. Perquè siguin vàlids, els gols s'han de marcar de manera legal. Aquestes coses, a vegades et juguen a favor i d'altres, en contra», va valorar. També va lamentar el «munt de faltes» que el Girona va cometre al tram final i es va mostrar «sorprès» pel canvi de dibuix de Machín a la segona meitat. Al final, no va descartar als gironins per Europa. «Pel cinquè lloc no ho sé pas, però hi ha d'altres places. I al Girona, no l'he vist mai rendir-se».