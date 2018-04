Europa encara és a l'abast

Amb la de divendres a Montilivi, el Betis encadena cinc victòries consecutives i es dispara a la classificació amb 52 punts, que el consoliden en la cinquena posició. És l'equip que està més en forma del moment, sí, però també un club cridat a moure's per aquestes posicions i que, a principi de temporada tenia l'objectiu d'entrar a l'Europa League. Com el Sevilla, com el Vila-real, com el Celta i com algun altre que navega bastants llocs més avall. No és el cas del Girona que, en la seva primera temporada a Primera Divisió s'ha convertit en el debutant que més aviat se salva de la història i que, a sis jornades pel final continua viu en la lluita per entrar a Europa.

La derrota contra el Betis de divendres va fer mal perquè va ser contra un rival directe en un partit en què els de Pablo Machín van merèixer, com a mínim, empatar. Tot i això, a sis jornades del final de la competició les opcions continuen vives. L'empat entre el Sevilla i el Vila-real d'ahir (2-2) fa que ara els gironins tinguin la setena plaça a tres punts i la sisena, a quatre. Una distància eixugable amb 18 punts per jugar. A més a més, el Celta, que ahir podia haver avançat els gironins, va perdre a Leganés (1-0) i continua un punt per sota, amb 43. Montilivi encara somia i més veient les sensacions que va deixar l'equip divendres, que es va buidar al terreny de joc minimitzant en la segona part tot un Betis.

Malgrat que no va ser fins la setmana passada a Anoeta, després del 5-0 contra Reial Societat, que el Girona va certificar matemàticament la permanència, la realitat és que ja fa moltes setmanes que l'equip la va celebrar. Va ser concretament arran de la victòria a Vila-real (0-2), amb què es va arribar als 40 punts. A partir d'aquell dia, el discurs del vestidor va canviar i va passar a ser el de lluitar per Europa. Això sí, sense cap obligació ni cap mena de pressió perquè, cal tenir-ho present cada jornada que passa, el Girona acaba d'aterrar a la màxima categoria i els deures fa temps que els té fets. És per això que des del vestidor no es pensa llançar la tovallola en aquestes sis darreres jornades que resten de Lliga. L'ambició d'aquests jugadors -amb dies espessos com a Sant Sebastià o Eibar, que poden entrar en el guió habitual d'una temporada- és màxima i divendres a la nit, Lozano, Aday i Stuani coincidien que «de cap manera» s'havia dit adeu a la lluita per Europa.

L'empat entre el Sevilla i el Vila-real (2-2) permet que cap dels dos equips s'escapi gaire. Ara, els gironins són a quatre punts dels de la Plana i a tres dels andalusos. En aquest sentit, no s'ha de descartar que pugui ser clau a final de curs el goal-average. El Girona el té guanyat amb el Vila-real però perdut amb el Sevilla. Cal recordar que la setena posició donarà dret a disputar l'Europa League sempre que el Barça guanyi la final de la Copa del Rei que juga dissabte que ve a Madrid contra el Sevilla (2/4 de 10). L'ensopegada del Celta a Butarque contra el Leganés (1-0) també va beneficiar els interessos dels gironins, que haurien pogut veure's relegats a la novena posició en cas de victòria gallega.

Les opcions de jugar a Europa la temporada que ve poden quedar definides aquesta setmana mateix, en què l'equip visitarà dijous l'Alabès i rebrà diumenge l'Espanyol a Montilivi. En cas d'obtenir bons resultats en aquests dos compromisos l'equip arribaria viu als últims quatre partits del campionat, que seran al camp del Getafe (diumenge 29 a les 12.00), a casa contra Eibar i València i a Las Palmas en la darrera jornada.