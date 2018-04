La base brilla amb llum pròpia

Amb un 4-1, contundent i sense pal·liatius, despatxava el juvenil A del Girona El Olivar, el passat cap de setmana. L'equip que entrena Àlex Marsal posava així el punt i final a una brillant temporada. Tan bo ha estat el curs dels blanc-i-vermells com ho demostra el quart lloc a la classificació de Divisió d'Honor, la màxima categoria. Un reflex de com de bé ha funcionat una plantilla que compta amb futbolistes d'allò més interessants i que, el dia de demà, poden seguir escalant posicions si, qui sap, algun dia debutar amb els grans. El bon any del juvenil és un reflex de l'excels moment que viu la base del Girona FC, un club que no només ha fet un salt qualitatiu al capdamunt de la piràmide, sinó que també ha apostat per reforçar els fonaments. Brillen també amb llum pròpia el cadet A i l'infantil A, tots dos quarts a les seves respectives classificacions. El Girona C és líder en solitari i va embalat cap a Primera Catalana, mentre que el filial, el Peralada-Girona B ha aixecat el vol, i amb força, des que Chicho Pèlach va agafar-ne les regnes. Tot això, una setmana després que Kévin Soni augmentés la nòmina de joves futbolistes que han debutat amb la primera plantilla.

De tot això, i més, en parla un dels responsables de fer funcionar l'engranatge. Albert Síria, director del futbol base del Girona FC, aplaudeix el bon moment i aposta per seguir treballant perquè el planter blanc-i-vermell, a curt o mitjà termini, es converteixi en una referència no només a Catalunya, on ja ho és, sinó a Espanya. Síria, que acaba contracte aquest 30 de juny però que té la «total voluntat» de seguir, no dubta que «tots els equips» de la base han «millorat» i que la línia dels últims anys és clarament ascendent. «Hem fet passos per anar creixent. No era difícil, perquè el marge era ben gran. Amb una mica més de recursos i intentant fer les coses bé, ho hem aconseguit. Ara haurem de filar més prim, treballar i ser honrats. Volem marcar el nostre propi camí i som ambiciosos per fer-ho, tot i que tenim l'objectiu d'assemblar-nos a d'altres planters de referència», explica.

Es felicita també per les «bones classificacions» d'un munt d'equips de la base, encara que no considera això com el que més ha de satisfer el club. «Mirar com es va a la Lliga és un error. Entenc que qualsevol estructura d'un planter professional ha de formar jugadors per al dia de demà. Això és el més important i així ha de seguir sent», diu. S'atura a valorar molt positivament l'any del juvenil, un equip «completament nou amb 14 o 15 jugadors nous» que ha funcionat a les mil meravelles. «La seva evolució ha estat boníssima, ha crescut mental i esportivament». I confessa que la temporada vinent «el 80 per cent de la plantilla acaba etapa» i que, per tant, tocarà de nou renovar-ne el vestidor. Això sí, sense tornar-se bojos ni anar a pescar a fora. «Haurem de construir un nou equip, firmant jugadors però sobretot mirant els més joves que pugen de la base». Relata també que, amb tants «bons futbolistes» és evident que «diversos equips» d'Espanya i també de l'estranger» han trucat a la porta del Girona. Ara bé, està «convençut» que la majoria, si no tots, continuaran. «Volem que creixin amb nosaltres i tenim les eines per fer-ho. Ells perceben, a més, que el nostre és un club en què es pot guanyar i, sobretot, créixer».

Un dels noms propis del juvenil és Pedro Porro, un extrem hàbil que l'estiu passat va refusar les propostes de Bayern o Reial Madrid, entre d'altres, per venir a terres gironines. «Estem contents perquè ell va apostar per nosaltres i això diu molt de quin és el seu perfil i quina mentalitat té. Ha funcionat i és ambiciós. Té recorregut, sempre que no es relaxi i continuï treballant».

Síria també parla del Girona C d'Àxel Vizuete, que lidera el seu grup de Segona Catalana i va embalat cap a l'ascens. «No es pot amagar que pujar és el nostre objectiu. Sí o sí. S'ha fet una plantilla per això. Estem en una posició privilegiada, encara que no ens podem relaxar». I si no es puja? «Parlar de fracassos és complicat, a tots ens espanta. Veurem com va tot», respon. I finalment, el Peralada-Girona B i els bons resultats des que hi ha en Chicho. «La seva figura ha ajudat, i molt, l'equip. És una plantilla jove en una categoria complicadíssima. S'ha fet una bona feina, però encara no està fet. L'objectiu queda pendent».