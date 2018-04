El Girona s'entrena sense Ramalho ni Iraizoz

El Girona ha tornat aquest migdia als entrenaments amb una sessió a la Zona Esportiva de Riudarenes. Carles Planas i Michael Olunga han estat les grans novetats de l'entrenament després de deixar enrere les seves respectives lesions. En canvi, no hi han estat Gorka Iraizoz ni Jonas Ramalho. El central basc ha fet treball al gimnàs sense trepitjar la gespa mentre que el porter no s'ha entrenat amb permís del club.

Caldrà veure si els problemes físics de Ramalho li permeten estar en condicions de ser dijous a Vitòria o bé es veu obligat a reposar en una semana on diumenge l'equip torna a tenir partit, a casa contra l'Espanyol.