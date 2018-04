Montilivi és el sisè estadi de Primera amb més ocupació

Més d'11.000 persones van acostar-se divendres passat al vespre a Montilivi per veure l'important partit del Girona contra el Betis. Un rival atractiu i un duel de transcendència en la lluita per les aspiracions europees feien que l'assistència estigués en consonància amb les de tota la temporada. No obstant això, cal tenir en compte que els 11.256 espectadors van estar dues hores a pluja batent perquè no va parar de ploure durant tot el partit. Una prova més del ganxo que té aquest Girona en la seva estrena a Primera i que ha fet que Montilivi pràcticament no hagi baixat dels 9.000 espectadors en tota la temporada. Això ha provocat que l'estadi gironí sigui un dels que més bon percentatge d'ocupació té de tota la categoria. Segons Deportes&Finanzas. Un 75,97 % en concret, xifra que situa Montilivi com el sisè estadi de Primera Divisió amb millor nivell d'ocupació.

El Girona supera doncs el percentatge d'ocupació per exemple del Barça (67,70), Betis (74,88), València, (72,12), Athletic Club (73,07) o Reial Societat (74'43), entre d'altres. Tots aquests clubs compten amb estadis amb molta més capacitat que Montilivi però sovint tenen les graderies mig buides i en conseqüència el tant per cent d'ocupació és inferior al del Girona. De Primera, els tres darrers clubs amb pitjor percentatge són Las Palmas, Celta i Espanyol.

El Girona supera també d'altres històrics clubs europeus com ara l'Olimpique de Marsella (67'29), l'Inter de Milà (70'33), Nàpols (70'07), Milan (65'07) o Fiorentina (51'57). En aquest sentit, la Lliga Santander és la tercera amb millor tant per cent d'ocupació global amb un 70,47 per davant de la francesa (70,44) i la italiana (62,30). Amb diferència, la Premier League encapçala el rànquin amb un 95'43 d'ocupació per davant de la Bundesliga alemanya (91,12).



Tres de tres a la Lliga Genuine

D'altra banda, l'equip del Girona de la Lliga Genuine van tancar la tercera jornada ahir a Palma amb una nova victòria contra el Nàstic (4-2). Dissabte havia batut l'Osasuna (3-1) i el Rayo (1-2) i es col·loca en la cinquena posició a la classificació general.



L'àrbitre del derbi

La Federació va fer oficial que Alberola Rojas serà l'encarregat de dirigir el derbi de diumenge contra l'Espanyol. El Girona ha perdut els tres últims partits que el castellanomanxec li ha dirigit (Oviedo 2-0, Alabès 2-3, Barça 6-3).