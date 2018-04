El club prepara un munt d'actes i sorpreses de cara al duel entre el Girona i l'Espanyol

Un cop es passi pàgina a la jornada intersetmanal que dona avui el seu tret de sortida, Girona i Espanyol es veuran les cares. Serà aquest proper diumenge, dia 22 d'abril, a l'estadi de Montilivi. Un enfrontament pel qual ja s'han exhaurit les entrades i que s'ha batejat des del club blanc-i-vermell com «El derbi de Sant Jordi». Es preparen diversos actes i també algunes sorpreses per convertir la cita en molt més que un partit de futbol.

Per començar, als accessos de l'estadi tots els aficionats rebran diversos obsequis relacionats amb aquesta festivitat. Un d'ells és un petit llibre, d'edició limitada, que conté un relat ideat per l'escriptor gironí Josep Maria Fonalleras. A més, just abans de l'inici del matx, els capitans de Girona i Espanyol s'intercanviaran, en comptes dels habituals banderins, un llibre -«Girona FC, Camí de Primera»- i una rosa. D'aquesta manera, tots dos clubs volen «mostrar al món aquesta tradició de la cultura catalana en una festivitat tan assenyalada com la de Sant Jordi», tal com es llegeix el comunicat que es va fer públic ahir a mitja tarda.

Un dia abans, el dissabte 21 d'abril, el camp de Riudarenes també acollirà un altre derbi. Els dos equips que competeixen a la Lliga Genuine s'enfrontaran a partir de dos quarts d'onze del matí. A tot això cal afegir-hi una trobada de penyes i d'altres «sorpreses» que veuran la llum al llarg d'aquesta setmana.