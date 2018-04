El Girona posa en marxa la renovació de Yassine Bounou

En un acte promocional celebrat aquesta mateixa tarda, el porter titular del Girona, Yassine Bounou, ha explicant que tant ell com el club estan negociant la seva renovació i que no hi hauria d'haver "cap problema" per arribar a una entesa abans que s'acabi aquesta temporada. El marroquí, que va arribar a Montilivi l'estiu del 2016, té contracte fins el 2019 i la intenció és que hi continuï, com a mínim, un parell d'anys més.

"Sempre he dit que la meva intenció era seguir perquè estic molt conent a Girona i vull seguir creixent de la mà d'aquest projecte", ha dit Bounou, afegint que "estem negociant per estar-m'hi més temps". Això sí, no ha amagat que "ara mateix el club té d'altres situacions al damunt de la taula" -referint-se, per exemple, a la renovació del tècnic Pablo Machín. Res, però, que hagi de suposar un contratemps. "Ells saben que jo ja estic aquí i que vull seguir. S'hauria de produir d'aquí al final de la Lliga", ha completat.